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Новый бизнес-омбудсмен Шохин пообещал тесно взаимодействовать с бизнесом - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Новый бизнес-омбудсмен Шохин пообещал тесно взаимодействовать с бизнесом
Новый бизнес-омбудсмен Шохин пообещал тесно взаимодействовать с бизнесом - 05.10.2026, ПРАЙМ
Новый бизнес-омбудсмен Шохин пообещал тесно взаимодействовать с бизнесом
Новый бизнес-омбудсмен, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил журналистам, что будет тесно взаимодействовать с | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T20:27+0300
2026-10-05T20:46+0300
бизнес
россия
александр шохин
владимир путин
опора россии
рспп
фсб
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Новый бизнес-омбудсмен, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил журналистам, что будет тесно взаимодействовать с представителями Торгово-промышленной палаты, объединений "Деловая Россия" и "Опора России". Ранее в понедельник президент России Владимир Путин назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Другим указом главы государства финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бизнес-омбудсмена возложено на автономную некоммерческую организацию "Платформа для работы с обращениями предпринимателей". "Мы исходим из того, что на федеральном уровне будет обеспечено тесное взаимодействие РСПП, ТПП, "Деловой России" и "Опоры России". Те руководители, которые были сопредседателями наблюдательного совета и поочередно возглавляли наблюдательный совет "Платформы для работы с обращениями предпринимателей", они должны не только остаться в составе, но и продолжить активно формировать и повестку, и активно участвовать в обсуждении конкретных ситуаций с предпринимателями, защищая их интересы", - сказал Шохин. По его словам, аппарат уполномоченного будет работать и правоохранительными структурами. "Я хотел бы, чтобы в состав наблюдательного совета вошли руководители, на уровне не ниже заместителей, и Генпрокуратуры, и Следственного комитета России, и ФСБ, и МВД, и ряда контрольно-надзорных органов", - добавил Шохин. Он также отметил, что хотел бы перезапустить механизм работы межведомственной рабочей группы Генеральной прокуратуры по защите прав предпринимателей. "Есть чем заняться буквально в ближайшие дни. Надеюсь, что все заинтересованные федеральные структуры и бизнес-объединения активно в эту работу будут включены", - заключил Шохин.
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бизнес, россия, александр шохин, владимир путин, опора россии, рспп, фсб
Бизнес, РОССИЯ, Александр Шохин, Владимир Путин, Опора России, РСПП, ФСБ
20:27 05.10.2026 (обновлено: 20:46 05.10.2026)
 
Новый бизнес-омбудсмен Шохин пообещал тесно взаимодействовать с бизнесом

Шохин рассчитывает на взаимодействие с ТПП, "Деловой Россией", "Опорой России"

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Новый бизнес-омбудсмен, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил журналистам, что будет тесно взаимодействовать с представителями Торгово-промышленной палаты, объединений "Деловая Россия" и "Опора России".
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Другим указом главы государства финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бизнес-омбудсмена возложено на автономную некоммерческую организацию "Платформа для работы с обращениями предпринимателей".
"Мы исходим из того, что на федеральном уровне будет обеспечено тесное взаимодействие РСПП, ТПП, "Деловой России" и "Опоры России". Те руководители, которые были сопредседателями наблюдательного совета и поочередно возглавляли наблюдательный совет "Платформы для работы с обращениями предпринимателей", они должны не только остаться в составе, но и продолжить активно формировать и повестку, и активно участвовать в обсуждении конкретных ситуаций с предпринимателями, защищая их интересы", - сказал Шохин.
По его словам, аппарат уполномоченного будет работать и правоохранительными структурами. "Я хотел бы, чтобы в состав наблюдательного совета вошли руководители, на уровне не ниже заместителей, и Генпрокуратуры, и Следственного комитета России, и ФСБ, и МВД, и ряда контрольно-надзорных органов", - добавил Шохин.
Он также отметил, что хотел бы перезапустить механизм работы межведомственной рабочей группы Генеральной прокуратуры по защите прав предпринимателей.
"Есть чем заняться буквально в ближайшие дни. Надеюсь, что все заинтересованные федеральные структуры и бизнес-объединения активно в эту работу будут включены", - заключил Шохин.
 
БизнесРОССИЯАлександр ШохинВладимир ПутинОпора РоссииРСППФСБ
 
 
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