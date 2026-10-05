https://1prime.ru/20261005/shokhin-873956282.html

Путин назначил Шохина бизнес-омбудсменом

Путин назначил Шохина бизнес-омбудсменом - 05.10.2026, ПРАЙМ

Путин назначил Шохина бизнес-омбудсменом

Президент России Владимир Путин назначил главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина уполномоченным по защите прав... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:15+0300

2026-10-05T17:15+0300

2026-10-05T17:47+0300

россия

общество

владимир путин

александр шохин

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Шохина Александра Николаевича уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 5 октября 2026 года.Еще одним указом Путин определил автономную некоммерческую организацию "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" организацией, осуществляющей финансовое, материально-техническое, организационное, правовое, аналитическое, информационное и документационное обеспечение деятельности бизнес-омбудсмена. Функции учредителя данной некоммерческой организации от имени РФ осуществляет Управление делами президента РФ, а имущество формируется за счет бюджетных ассигнований, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников.Кроме того, президент поручил правительству не позднее 31 декабря текущего года предоставить некоммерческой организации недвижимое имущество в Москве в безвозмездное пользование, а также ежегодно, начиная с 2027 года, при работе над бюджетом предусматривать управделами выделение средств на субсидии некоммерческой организации.В соответствии с указом, Управление делами президента РФ должно вынести на рассмотрение собрания учредителей некоммерческой организации вопрос об утверждении состава наблюдательного совета некоммерческой организации.В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат и станет общественной должностью. Тогда же он сообщил о назначении президента РСПП Александра Шохина новым уполномоченным по правам предпринимателей. Должность бизнес-омбудсмена с 2012 по 2022 год занимал Борис Титов.Летом текущего года президент России подписал закон о реформировании института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена). По закону, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бизнес-омбудсмена возлагается не на его службу, а на определяемую президентом страны автономную некоммерческую организацию (АНО), одним из учредителей которой является РФ. Председателем наблюдательного совета (высшего органа управления) этой организации выступает сам уполномоченный.На АНО возлагается также организационное, правовое, аналитическое, информационное и документационное обеспечение деятельности уполномоченного, а в федеральном бюджете управлению делами президента РФ отдельной строкой должны предусматриваться средства для финансового и материально-технического обеспечения деятельности бизнес-омбудсмена.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, александр шохин