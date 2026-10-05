https://1prime.ru/20261005/shri-lanka-873930722.html

Шри-Ланка заинтересована в возобновлении полетов в Россию

Шри-Ланка заинтересована в возобновлении полетов в Россию - 05.10.2026, ПРАЙМ

Шри-Ланка заинтересована в возобновлении полетов в Россию

Шри-Ланка заинтересована в возобновлении полетов в Россию, заявила РИА Новости посол страны в РФ Шобини Каушала Гунасекера. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T03:41+0300

2026-10-05T03:41+0300

2026-10-05T03:41+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Шри-Ланка заинтересована в возобновлении полетов в Россию, заявила РИА Новости посол страны в РФ Шобини Каушала Гунасекера. "Я не думаю, что авиакомпании Шри-Ланки смогут начать летать в Россию прям сейчас, но мы надеемся, что со временем это произойдет", - сказала она. Дипломат пояснила, что работа по возобновлению работы ланкийских авиалиний ведется, но имеется ряд ограничений, связанных со страховыми вопросами. "Это вне нашего контроля. Но мы надеемся, что со временем нам постепенно удастся решить эти проблемы, и мы сможем возобновить наши полеты в Россию", - подчеркнула она. Ранее заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе заявил в интервью РИА Новости, что власти страны работают над расширением авиасообщения с Россией, так как отсутствие удобного авиасообщения негативно влияет на показатели турпотока.

шри-ланка

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бизнес, туризм, россия, шри-ланка