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Подготовленный бюджет устойчив к любым сценариям, заявил Силуанов
Подготовленный бюджет устойчив к любым сценариям, заявил Силуанов - 05.10.2026, ПРАЙМ
Подготовленный бюджет устойчив к любым сценариям, заявил Силуанов
Подготовленный на 2027-2029 годы бюджет России устойчив к любым сценариям, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T12:53+0300
2026-10-05T12:53+0300
2026-10-05T13:17+0300
россия
финансы
антон силуанов
совет федерации
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Подготовленный на 2027-2029 годы бюджет России устойчив к любым сценариям, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Подготовленный проект бюджета устойчив к любым сценариям", – сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы.
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россия, финансы, антон силуанов, совет федерации
РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов, Совет Федерации
Подготовленный бюджет устойчив к любым сценариям, заявил Силуанов
Силуанов: подготовленный бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям