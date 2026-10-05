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Подготовленный бюджет устойчив к любым сценариям, заявил Силуанов

Подготовленный бюджет устойчив к любым сценариям, заявил Силуанов - 05.10.2026, ПРАЙМ

Подготовленный бюджет устойчив к любым сценариям, заявил Силуанов

Подготовленный на 2027-2029 годы бюджет России устойчив к любым сценариям, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 05.10.2026, ПРАЙМ

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россия

финансы

антон силуанов

совет федерации

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Подготовленный на 2027-2029 годы бюджет России устойчив к любым сценариям, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Подготовленный проект бюджета устойчив к любым сценариям", – сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы.

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россия, финансы, антон силуанов, совет федерации