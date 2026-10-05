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Силуанов: размер госдолга России в 2027-2029 годах сохранится под контролем - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Силуанов: размер госдолга России в 2027-2029 годах сохранится под контролем
Силуанов: размер госдолга России в 2027-2029 годах сохранится под контролем - 05.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов: размер госдолга России в 2027-2029 годах сохранится под контролем
Размер госдолга России в 2027-2029 годах будет сохраняться под контролем, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T12:54+0300
2026-10-05T12:54+0300
финансы
россия
антон силуанов
совет федерации
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Размер госдолга России в 2027-2029 годах будет сохраняться под контролем, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета РФ на этот период. "Дефицит также находится на безопасном уровне, это около 2% ВВП на предстоящие три года, а размер госдолга сохраняется под контролем", - сказал он.
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финансы, россия, антон силуанов, совет федерации
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Совет Федерации
12:54 05.10.2026
 
Силуанов: размер госдолга России в 2027-2029 годах сохранится под контролем

Силуанов: размер госдолга России в 2027-2029 годах сохранится под контролем

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Размер госдолга России в 2027-2029 годах будет сохраняться под контролем, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета РФ на этот период.
"Дефицит также находится на безопасном уровне, это около 2% ВВП на предстоящие три года, а размер госдолга сохраняется под контролем", - сказал он.
 
ФинансыРОССИЯАнтон СилуановСовет Федерации
 
 
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