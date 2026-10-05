https://1prime.ru/20261005/siluanov-873944035.html

Силуанов рассказал о росте МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году

Силуанов рассказал о росте МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году - 05.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о росте МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум - до 20 227 рублей, сообщил министр финансов... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T12:59+0300

2026-10-05T12:59+0300

2026-10-05T12:59+0300

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691694_0:79:2955:1741_1920x0_80_0_0_d7e0e23a097638599b6ee8457114a3dc.jpg

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум - до 20 227 рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Величина минимального размера оплаты труда в следующем году повысится до 28 тысяч 935 рублей", - заявил Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы. Он отметил, что поставленная президентом задача обеспечить МРОТ к 2030 году на уровне 35 тысяч рублей будет выполнена. "Это позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами", - добавил Силуанов. "Прожиточный минимум возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей. Позволит обеспечить размер пособий, социальных выплат, определяемых исходя из этого показателя и соответственно его величие", - сообщил Силуанов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов