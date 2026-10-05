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Силуанов рассказал о росте МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Силуанов рассказал о росте МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году
Силуанов рассказал о росте МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году - 05.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о росте МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум - до 20 227 рублей, сообщил министр финансов... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T12:59+0300
2026-10-05T12:59+0300
антон силуанов
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум - до 20 227 рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Величина минимального размера оплаты труда в следующем году повысится до 28 тысяч 935 рублей", - заявил Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы. Он отметил, что поставленная президентом задача обеспечить МРОТ к 2030 году на уровне 35 тысяч рублей будет выполнена. "Это позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами", - добавил Силуанов. "Прожиточный минимум возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей. Позволит обеспечить размер пособий, социальных выплат, определяемых исходя из этого показателя и соответственно его величие", - сообщил Силуанов.
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антон силуанов
Антон Силуанов
12:59 05.10.2026
 
Силуанов рассказал о росте МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году

Силуанов: минимальный размер оплаты труда в России в 2030 году вырастет до 28 935 рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум - до 20 227 рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Величина минимального размера оплаты труда в следующем году повысится до 28 тысяч 935 рублей", - заявил Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы.
Он отметил, что поставленная президентом задача обеспечить МРОТ к 2030 году на уровне 35 тысяч рублей будет выполнена. "Это позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами", - добавил Силуанов.
"Прожиточный минимум возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей. Позволит обеспечить размер пособий, социальных выплат, определяемых исходя из этого показателя и соответственно его величие", - сообщил Силуанов.
 
Антон Силуанов
 
 
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