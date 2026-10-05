https://1prime.ru/20261005/siluanovyj-873945321.html
Силуанов рассказал о финансировании Вооруженных сил
Силуанов рассказал о финансировании Вооруженных сил - 05.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о финансировании Вооруженных сил
Запланированные в федеральном бюджете объемы финансирования Вооруженных сил РФ обеспечивают потребности армии, модернизации ОПК и поддержки семей военных,... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:23+0300
2026-10-05T13:23+0300
2026-10-05T13:23+0300
россия
антон силуанов
минфин
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Запланированные в федеральном бюджете объемы финансирования Вооруженных сил РФ обеспечивают потребности армии, модернизации ОПК и поддержки семей военных, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы.
"Объемы финансирования Вооруженных сил отработаны с силовыми ведомствами, запланированные в бюджете ресурсы обеспечивают потребности армии в вооружении, технике, а также поддержку семей, модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса", - отметил министр.
Минфин ранее подчеркивал, что бюджетная политика РФ в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства.
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россия, антон силуанов, минфин
РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин
Силуанов рассказал о финансировании Вооруженных сил
Силуанов: запланированные в бюджете объемы финансирования ВС обеспечивают нужды армии
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Запланированные в федеральном бюджете объемы финансирования Вооруженных сил РФ обеспечивают потребности армии, модернизации ОПК и поддержки семей военных, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы.
"Объемы финансирования Вооруженных сил отработаны с силовыми ведомствами, запланированные в бюджете ресурсы обеспечивают потребности армии в вооружении, технике, а также поддержку семей, модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса", - отметил министр.
Минфин ранее подчеркивал, что бюджетная политика РФ в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства.