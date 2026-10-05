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Силуанов рассказал о планах по обелению экономики

Силуанов рассказал о планах по обелению экономики - 05.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о планах по обелению экономики

План по обелению экономики дает результаты, с помощью Национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) было привлечено 34 миллиарда рублей,... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:29+0300

2026-10-05T13:29+0300

2026-10-05T13:29+0300

россия

финансы

антон силуанов

совет федерации

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. План по обелению экономики дает результаты, с помощью Национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) было привлечено 34 миллиарда рублей, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы. "Теперь несколько слов о работе с доходной частью, которая велась на основе принципа справедливости и эффективности налоговой системы. Первое – это мера по обелению экономики... Правительством принят план по обелению, он дает свои результаты", - сказал он. "За три месяца работы системы подтверждения ожидания товаров, так называемый СПОТ, мы видим, что привлечено около 34 миллиардов рублей после дополнительных поступлений от импорта", - добавил Силуанов. По его словам, эта цифра гораздо больше. "Поскольку мы видим эти поступления и за счет других налоговых доходов", - уточнил министр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, антон силуанов, совет федерации