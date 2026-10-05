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Силуанов рассказал о выделении средств на развитие опорной сети аэродромов
Силуанов рассказал о выделении средств на развитие опорной сети аэродромов - 05.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о выделении средств на развитие опорной сети аэродромов
Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы предусматривает 140 миллиардов рублей на развитие опорной сети аэродромов в России, сообщил министр финансов Антон | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:41+0300
2026-10-05T13:41+0300
2026-10-05T13:46+0300
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краснодар
грозный
антон силуанов
минфин
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы предусматривает 140 миллиардов рублей на развитие опорной сети аэродромов в России, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "За три года выделим 140 миллиардов рублей на развитие опорной сети аэродромов. Это позволит реконструировать и построить до 2030-го года не менее 75 аэродромов", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы. Среди них он назвал, в том числе, аэропорты в Йошкар-Оле, Махачкале, Краснодаре, Грозном, Южно-Сахалинске. "Все те аэропорты, которые тоже на слуху, мы их тоже обсуждаем, и говорили о необходимости изыскания средств. Так, вот эти средства заложены в трехлетнем бюджете", - добавил глава Минфина.
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бизнес, россия, махачкала, краснодар, грозный, антон силуанов, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Махачкала, КРАСНОДАР, Грозный, Антон Силуанов, Минфин
Силуанов рассказал о выделении средств на развитие опорной сети аэродромов
Силуанов: на развитие опорной сети аэродромов в России выделят 140 миллиардов рублей
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы предусматривает 140 миллиардов рублей на развитие опорной сети аэродромов в России, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"За три года выделим 140 миллиардов рублей на развитие опорной сети аэродромов. Это позволит реконструировать и построить до 2030-го года не менее 75 аэродромов", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы.
Среди них он назвал, в том числе, аэропорты в Йошкар-Оле, Махачкале, Краснодаре, Грозном, Южно-Сахалинске.
"Все те аэропорты, которые тоже на слуху, мы их тоже обсуждаем, и говорили о необходимости изыскания средств. Так, вот эти средства заложены в трехлетнем бюджете", - добавил глава Минфина.