Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал, сколько денег из бюджета выделят на поддержку регионов - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/siluanovyj-873947059.html
Силуанов рассказал, сколько денег из бюджета выделят на поддержку регионов
Силуанов рассказал, сколько денег из бюджета выделят на поддержку регионов - 05.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, сколько денег из бюджета выделят на поддержку регионов
Проект бюджета РФ предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:53+0300
2026-10-05T13:57+0300
финансы
россия
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873947059.jpg?1791197846
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы. "Мы видим, что дифференциация по уровню бюджетной обеспеченности сохраняется. А значит, поддержать устойчивость региональных бюджетов, стимулировать их развитие – важная федеральная задача. Поэтому большая часть межбюджетных трансфертов – это деньги на софинансирование государственных программ развития, на те программы, которые дают рост в регионах", - сказал он. "Более 42% всех межбюджетных трансфертов направлены на эти цели. Это порядка 1,6 триллиона рублей ежегодно. И дотации для устойчивости региональных бюджетов около 1,4 триллиона рублей также будут направлены ежегодно в субъекты Российской Федерации", - продолжил Силуанов. Министр финансов РФ также отметил, что в следующем году будет усилен выравнивающий эффект дотаций, а для субъектов "со сложными бюджетами" отдельно предусмотрены 100 миллиардов рублей. Минфин также продолжит реализацию индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем развития, на эти цели будет выделено 9 миллиардов рублей ежегодно. "Важно, чтобы регионы продолжили программу по сбалансированию своих бюджетов. Такие программы уже приняты субъектами в текущем году. И результат мы уже видим по бюджетам текущего года. В свою очередь, для того, чтобы обеспечить баланс региональных бюджетов, перенесем сроки погашения регионами трети задолженности по бюджетным кредитам с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы", - добавил Силуанов. Продолжится поддержка региональных инвестиций за счет казначейских кредитов, ежегодно, как и в текущем году, будет направляться по 150 миллиардов рублей на региональные программы развития, сказал Силуанов. Также он отметил, что продолжится списание двух третей по бюджетным кредитам. "Из 1,1 триллиона рублей списания по поручению президента уже списано почти 520 миллиардов рублей", - добавил Силуанов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, антон силуанов, минфин
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин
13:53 05.10.2026 (обновлено: 13:57 05.10.2026)
 
Силуанов рассказал, сколько денег из бюджета выделят на поддержку регионов

Силуанов: бюджет предусматривает ежегодно 1,6 триллиона рублей на поддержку регионов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы.
"Мы видим, что дифференциация по уровню бюджетной обеспеченности сохраняется. А значит, поддержать устойчивость региональных бюджетов, стимулировать их развитие – важная федеральная задача. Поэтому большая часть межбюджетных трансфертов – это деньги на софинансирование государственных программ развития, на те программы, которые дают рост в регионах", - сказал он.
"Более 42% всех межбюджетных трансфертов направлены на эти цели. Это порядка 1,6 триллиона рублей ежегодно. И дотации для устойчивости региональных бюджетов около 1,4 триллиона рублей также будут направлены ежегодно в субъекты Российской Федерации", - продолжил Силуанов.
Министр финансов РФ также отметил, что в следующем году будет усилен выравнивающий эффект дотаций, а для субъектов "со сложными бюджетами" отдельно предусмотрены 100 миллиардов рублей. Минфин также продолжит реализацию индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем развития, на эти цели будет выделено 9 миллиардов рублей ежегодно.
"Важно, чтобы регионы продолжили программу по сбалансированию своих бюджетов. Такие программы уже приняты субъектами в текущем году. И результат мы уже видим по бюджетам текущего года. В свою очередь, для того, чтобы обеспечить баланс региональных бюджетов, перенесем сроки погашения регионами трети задолженности по бюджетным кредитам с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы", - добавил Силуанов.
Продолжится поддержка региональных инвестиций за счет казначейских кредитов, ежегодно, как и в текущем году, будет направляться по 150 миллиардов рублей на региональные программы развития, сказал Силуанов.
Также он отметил, что продолжится списание двух третей по бюджетным кредитам. "Из 1,1 триллиона рублей списания по поручению президента уже списано почти 520 миллиардов рублей", - добавил Силуанов.
 
ФинансыРОССИЯАнтон СилуановМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала