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Силуанов рассказал, сколько денег из бюджета выделят на поддержку регионов

Силуанов рассказал, сколько денег из бюджета выделят на поддержку регионов - 05.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, сколько денег из бюджета выделят на поддержку регионов

Проект бюджета РФ предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:53+0300

2026-10-05T13:53+0300

2026-10-05T13:57+0300

финансы

россия

антон силуанов

минфин

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы. "Мы видим, что дифференциация по уровню бюджетной обеспеченности сохраняется. А значит, поддержать устойчивость региональных бюджетов, стимулировать их развитие – важная федеральная задача. Поэтому большая часть межбюджетных трансфертов – это деньги на софинансирование государственных программ развития, на те программы, которые дают рост в регионах", - сказал он. "Более 42% всех межбюджетных трансфертов направлены на эти цели. Это порядка 1,6 триллиона рублей ежегодно. И дотации для устойчивости региональных бюджетов около 1,4 триллиона рублей также будут направлены ежегодно в субъекты Российской Федерации", - продолжил Силуанов. Министр финансов РФ также отметил, что в следующем году будет усилен выравнивающий эффект дотаций, а для субъектов "со сложными бюджетами" отдельно предусмотрены 100 миллиардов рублей. Минфин также продолжит реализацию индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем развития, на эти цели будет выделено 9 миллиардов рублей ежегодно. "Важно, чтобы регионы продолжили программу по сбалансированию своих бюджетов. Такие программы уже приняты субъектами в текущем году. И результат мы уже видим по бюджетам текущего года. В свою очередь, для того, чтобы обеспечить баланс региональных бюджетов, перенесем сроки погашения регионами трети задолженности по бюджетным кредитам с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы", - добавил Силуанов. Продолжится поддержка региональных инвестиций за счет казначейских кредитов, ежегодно, как и в текущем году, будет направляться по 150 миллиардов рублей на региональные программы развития, сказал Силуанов. Также он отметил, что продолжится списание двух третей по бюджетным кредитам. "Из 1,1 триллиона рублей списания по поручению президента уже списано почти 520 миллиардов рублей", - добавил Силуанов.

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финансы, россия, антон силуанов, минфин