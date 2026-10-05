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Силуанов рассказал о росте реальных доходов россиян

Силуанов рассказал о росте реальных доходов россиян - 05.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года - еще в среднем на 2,5% ежегодно, сообщил министр финансов Антон Силуанов. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:06+0300

2026-10-05T15:06+0300

2026-10-05T15:11+0300

россия

антон силуанов

совет федерации

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года - еще в среднем на 2,5% ежегодно, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "В 2027 году реальные доходы населения вырастут на 1,4%, а в последующие два года - в среднем на 2,5% ежегодно", - сообщил Силуанов, выступая в Совете Федерации. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум - до 20 227 рублей. Размер маткапитала на первого ребенка в 2027 году составит 778,5 тысячи рублей. В то же время пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды: с 1 февраля - на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста заработных плат, добавил Силуанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, антон силуанов, совет федерации