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Силуанов рассказал о росте реальных доходов россиян - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Силуанов рассказал о росте реальных доходов россиян
Силуанов рассказал о росте реальных доходов россиян - 05.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года - еще в среднем на 2,5% ежегодно, сообщил министр финансов Антон Силуанов. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:06+0300
2026-10-05T15:11+0300
россия
антон силуанов
совет федерации
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года - еще в среднем на 2,5% ежегодно, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "В 2027 году реальные доходы населения вырастут на 1,4%, а в последующие два года - в среднем на 2,5% ежегодно", - сообщил Силуанов, выступая в Совете Федерации. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум - до 20 227 рублей. Размер маткапитала на первого ребенка в 2027 году составит 778,5 тысячи рублей. В то же время пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды: с 1 февраля - на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста заработных плат, добавил Силуанов.
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россия, антон силуанов, совет федерации
РОССИЯ, Антон Силуанов, Совет Федерации
15:06 05.10.2026 (обновлено: 15:11 05.10.2026)
 
Силуанов рассказал о росте реальных доходов россиян

Силуанов: реальные доходы россиян в 2027 году вырастут на 1,4%

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года - еще в среднем на 2,5% ежегодно, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"В 2027 году реальные доходы населения вырастут на 1,4%, а в последующие два года - в среднем на 2,5% ежегодно", - сообщил Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Кроме того, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум - до 20 227 рублей. Размер маткапитала на первого ребенка в 2027 году составит 778,5 тысячи рублей.
В то же время пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды: с 1 февраля - на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста заработных плат, добавил Силуанов.
 
РОССИЯАнтон СилуановСовет Федерации
 
 
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