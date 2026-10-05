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Словакия направит 250 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Словакия направит 250 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ
Словакия направит 250 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ - 05.10.2026, ПРАЙМ
Словакия направит 250 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ
Словакия направит 250 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ, тепло и электричество для потребителей в 2027 году, сообщил премьер-министр республики... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:57+0300
2026-10-05T14:59+0300
газ
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 5 окт - ПРАЙМ. Словакия направит 250 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ, тепло и электричество для потребителей в 2027 году, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. "У нас есть источники для оказания энергопомощи (населению - ред.), поэтому мы можем констатировать, что цены на тепло, газ и электричество в 2027 году не будут расти, этот пакет (помощи - ред.) около 250 миллионов", - сообщил Фицо журналистам по итогам заседания правительства, где был согласован проект бюджета на 2027 год, заявление транслировалось словацким телеканалом ТА3 в понедельник. Словацкое правительство направляло более 400 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ, тепло и электроэнергию для домохозяйств в 2026 году.
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газ, словакия, роберт фицо
Газ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
14:57 05.10.2026 (обновлено: 14:59 05.10.2026)
 
Словакия направит 250 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ

Фицо: Словакия направит 250 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ в 2027 году

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БРАТИСЛАВА, 5 окт - ПРАЙМ. Словакия направит 250 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ, тепло и электричество для потребителей в 2027 году, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"У нас есть источники для оказания энергопомощи (населению - ред.), поэтому мы можем констатировать, что цены на тепло, газ и электричество в 2027 году не будут расти, этот пакет (помощи - ред.) около 250 миллионов", - сообщил Фицо журналистам по итогам заседания правительства, где был согласован проект бюджета на 2027 год, заявление транслировалось словацким телеканалом ТА3 в понедельник.
Словацкое правительство направляло более 400 миллионов евро на компенсацию роста цен на газ, тепло и электроэнергию для домохозяйств в 2026 году.
 
ГазСЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
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