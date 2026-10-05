Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Economist заявил о колоссальном дефиците СПГ в мире - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/smi-873958265.html
Economist заявил о колоссальном дефиците СПГ в мире
Economist заявил о колоссальном дефиците СПГ в мире - 05.10.2026, ПРАЙМ
Economist заявил о колоссальном дефиците СПГ в мире
Наблюдающийся на фоне конфликта на Ближнем Востоке серьезный дефицит сжиженного природного газа (СПГ) в мире может смениться избыточным предложением на рынке в... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:53+0300
2026-10-05T17:55+0300
газ
мировая экономика
ближний восток
европа
персидский залив
the economist
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873958265.jpg?1791212108
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Наблюдающийся на фоне конфликта на Ближнем Востоке серьезный дефицит сжиженного природного газа (СПГ) в мире может смениться избыточным предложением на рынке в будущем, предупреждает журнал The Economist. "Мир столкнулся с колоссальным дефицитом сжиженного природного газа. Со временем это может привести к не менее разрушительному избытку", - пишет издание. Четыре года назад Европа изо всех сил пыталась найти замену 40% своего импорта газа из России, отмечает Economist. Тогда она обратилась к Катару, который, однако, после начала конфликта на Ближнем Востоке объявил о форс-мажоре и сообщил покупателям, что не сможет выполнить свои контракты. С марта, уточняет издание, страна отгрузила лишь 98 партий СПГ, что на 536 единиц меньше уровня аналогичного периода 2025 года. Дефицит СПГ на мировом рынке составляет 39 миллионов тонн, что составляет 9% от уровня всех прошлогодних поставок, и эта цифра продолжает расти. Кроме того, цены на СПГ стремительно растут. "Кризис в Персидском заливе развеял представление, которое до войны разделяли большинство экспертов по СПГ, о том, что в 2026 году на мировом рынке сложится профицит. Тем не менее многие из новых проектов по СПГ, на которых основывалось это предложение, по-прежнему реализуются. Как ни парадоксально, чем серьезнее нынешний кризис, тем больше потенциальный избыток предложения в будущем", - пишет издание со ссылкой на аналитика Six One Commodities Эйми Парпию (Aimie Parpia). Отмечается, что новые СПГ-проекты могут к 2030 году увеличить годовое мировое предложение до 630 миллионов тонн, что почти на 60% выше уровня 2025 года. В то же время спрос будет расти медленнее, чем предполагалось. Многие страны возобновляют работу угольных электростанций, объявляют амбициозные тендеры в сфере возобновляемой энергетики и вновь рассматривают возможность развития атомной энергетики. Настоящие испытания для рынка СПГ еще впереди, отмечает Economist. Некоторые покупатели откладывают закупки в надежде, что цены снизятся. Многие другие отчаянно делают ставку на новые источники СПГ, которые позволили бы им уменьшить зависимость от стран Персидского залива. Однако обе эти стратегии сопряжены с рисками. Если они не оправдаются, это может стать ясно только тогда, когда уже будет слишком поздно, подчеркивает издание. На данный момент заполненность газохранилищ в Европе составляет всего 72% - это самый низкий показатель за всю историю наблюдений в это время года, а в 2022-2025 годах этот показатель в среднем составлял 90%. В Германии значение достигает 57%, добавляет Economist.
ближний восток
европа
персидский залив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, ближний восток, европа, персидский залив, the economist
Газ, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, The Economist
17:53 05.10.2026 (обновлено: 17:55 05.10.2026)
 
Economist заявил о колоссальном дефиците СПГ в мире

Economist: колоссальный дефицит СПГ в мире может смениться избыточным предложением

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Наблюдающийся на фоне конфликта на Ближнем Востоке серьезный дефицит сжиженного природного газа (СПГ) в мире может смениться избыточным предложением на рынке в будущем, предупреждает журнал The Economist.
"Мир столкнулся с колоссальным дефицитом сжиженного природного газа. Со временем это может привести к не менее разрушительному избытку", - пишет издание.
Четыре года назад Европа изо всех сил пыталась найти замену 40% своего импорта газа из России, отмечает Economist. Тогда она обратилась к Катару, который, однако, после начала конфликта на Ближнем Востоке объявил о форс-мажоре и сообщил покупателям, что не сможет выполнить свои контракты. С марта, уточняет издание, страна отгрузила лишь 98 партий СПГ, что на 536 единиц меньше уровня аналогичного периода 2025 года.
Дефицит СПГ на мировом рынке составляет 39 миллионов тонн, что составляет 9% от уровня всех прошлогодних поставок, и эта цифра продолжает расти. Кроме того, цены на СПГ стремительно растут.
"Кризис в Персидском заливе развеял представление, которое до войны разделяли большинство экспертов по СПГ, о том, что в 2026 году на мировом рынке сложится профицит. Тем не менее многие из новых проектов по СПГ, на которых основывалось это предложение, по-прежнему реализуются. Как ни парадоксально, чем серьезнее нынешний кризис, тем больше потенциальный избыток предложения в будущем", - пишет издание со ссылкой на аналитика Six One Commodities Эйми Парпию (Aimie Parpia).
Отмечается, что новые СПГ-проекты могут к 2030 году увеличить годовое мировое предложение до 630 миллионов тонн, что почти на 60% выше уровня 2025 года. В то же время спрос будет расти медленнее, чем предполагалось. Многие страны возобновляют работу угольных электростанций, объявляют амбициозные тендеры в сфере возобновляемой энергетики и вновь рассматривают возможность развития атомной энергетики.
Настоящие испытания для рынка СПГ еще впереди, отмечает Economist. Некоторые покупатели откладывают закупки в надежде, что цены снизятся. Многие другие отчаянно делают ставку на новые источники СПГ, которые позволили бы им уменьшить зависимость от стран Персидского залива. Однако обе эти стратегии сопряжены с рисками. Если они не оправдаются, это может стать ясно только тогда, когда уже будет слишком поздно, подчеркивает издание.
На данный момент заполненность газохранилищ в Европе составляет всего 72% - это самый низкий показатель за всю историю наблюдений в это время года, а в 2022-2025 годах этот показатель в среднем составлял 90%. В Германии значение достигает 57%, добавляет Economist.
 
ГазМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕВРОПАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВThe Economist
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала