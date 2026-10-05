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Economist заявил о колоссальном дефиците СПГ в мире

Economist заявил о колоссальном дефиците СПГ в мире - 05.10.2026, ПРАЙМ

Economist заявил о колоссальном дефиците СПГ в мире

Наблюдающийся на фоне конфликта на Ближнем Востоке серьезный дефицит сжиженного природного газа (СПГ) в мире может смениться избыточным предложением на рынке в... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:53+0300

2026-10-05T17:53+0300

2026-10-05T17:55+0300

газ

мировая экономика

ближний восток

европа

персидский залив

the economist

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Наблюдающийся на фоне конфликта на Ближнем Востоке серьезный дефицит сжиженного природного газа (СПГ) в мире может смениться избыточным предложением на рынке в будущем, предупреждает журнал The Economist. "Мир столкнулся с колоссальным дефицитом сжиженного природного газа. Со временем это может привести к не менее разрушительному избытку", - пишет издание. Четыре года назад Европа изо всех сил пыталась найти замену 40% своего импорта газа из России, отмечает Economist. Тогда она обратилась к Катару, который, однако, после начала конфликта на Ближнем Востоке объявил о форс-мажоре и сообщил покупателям, что не сможет выполнить свои контракты. С марта, уточняет издание, страна отгрузила лишь 98 партий СПГ, что на 536 единиц меньше уровня аналогичного периода 2025 года. Дефицит СПГ на мировом рынке составляет 39 миллионов тонн, что составляет 9% от уровня всех прошлогодних поставок, и эта цифра продолжает расти. Кроме того, цены на СПГ стремительно растут. "Кризис в Персидском заливе развеял представление, которое до войны разделяли большинство экспертов по СПГ, о том, что в 2026 году на мировом рынке сложится профицит. Тем не менее многие из новых проектов по СПГ, на которых основывалось это предложение, по-прежнему реализуются. Как ни парадоксально, чем серьезнее нынешний кризис, тем больше потенциальный избыток предложения в будущем", - пишет издание со ссылкой на аналитика Six One Commodities Эйми Парпию (Aimie Parpia). Отмечается, что новые СПГ-проекты могут к 2030 году увеличить годовое мировое предложение до 630 миллионов тонн, что почти на 60% выше уровня 2025 года. В то же время спрос будет расти медленнее, чем предполагалось. Многие страны возобновляют работу угольных электростанций, объявляют амбициозные тендеры в сфере возобновляемой энергетики и вновь рассматривают возможность развития атомной энергетики. Настоящие испытания для рынка СПГ еще впереди, отмечает Economist. Некоторые покупатели откладывают закупки в надежде, что цены снизятся. Многие другие отчаянно делают ставку на новые источники СПГ, которые позволили бы им уменьшить зависимость от стран Персидского залива. Однако обе эти стратегии сопряжены с рисками. Если они не оправдаются, это может стать ясно только тогда, когда уже будет слишком поздно, подчеркивает издание. На данный момент заполненность газохранилищ в Европе составляет всего 72% - это самый низкий показатель за всю историю наблюдений в это время года, а в 2022-2025 годах этот показатель в среднем составлял 90%. В Германии значение достигает 57%, добавляет Economist.

ближний восток

европа

персидский залив

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газ, мировая экономика, ближний восток, европа, персидский залив, the economist