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Снегопад обрушился на горно-заводскую зону Челябинской области - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Снегопад обрушился на горно-заводскую зону Челябинской области
Снегопад обрушился на горно-заводскую зону Челябинской области - 05.10.2026, ПРАЙМ
Снегопад обрушился на горно-заводскую зону Челябинской области
Снегопад обрушился в понедельник на горно-заводскую зону Челябинской области, сотрудники ГАИ рекомендуют водителям отказаться от поездок, сообщила пресс-служба... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T12:43+0300
2026-10-05T12:43+0300
бизнес
россия
общество
челябинская область
башкирия
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Снегопад обрушился в понедельник на горно-заводскую зону Челябинской области, сотрудники ГАИ рекомендуют водителям отказаться от поездок, сообщила пресс-служба областной ГАИ. "В горно-заводской зоне на 1738 километре автодороги Москва-Челябинск наблюдаются обильные осадки в виде снега. Госавтоинспекторы проводят беседы с водителями, управляющими транспортными средствами на летних шинах и рекомендуют отказаться от поездки", - говорится в сообщении. В случае гололедных явлений водителей не будут допускать к участию в дорожном движении по автодорогам федерального значения, отметили в пресс-службе. Как сообщает челябинский филиал "Уралуправтодор", на трассу М-5 "Урал" выведена усиленная группировка дорожной техники из-за непрекращающихся осадков в горнозаводской зоне Челябинской области. По прогнозу, в регионе в ближайшие сутки прогнозируются осадки в виде замерзающего дождя, мокрого снега, температура воздуха составит от плюс 4 до минус 1 градуса, отмечает филиал. Ранее, по данным "Уралуправтодора", с вечера 4 октября были введены временные ограничения движения для автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на М-5 "Урал" от Башкирии до поворота на город Чебаркуль до окончания действия неблагоприятных метеоусловий.
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бизнес, россия, общество , челябинская область, башкирия
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Челябинская область, БАШКИРИЯ
12:43 05.10.2026
 
Снегопад обрушился на горно-заводскую зону Челябинской области

ГАИ Челябинской области рекомендует водителям отказаться от поездок из-за снегопада

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Снегопад обрушился в понедельник на горно-заводскую зону Челябинской области, сотрудники ГАИ рекомендуют водителям отказаться от поездок, сообщила пресс-служба областной ГАИ.
"В горно-заводской зоне на 1738 километре автодороги Москва-Челябинск наблюдаются обильные осадки в виде снега. Госавтоинспекторы проводят беседы с водителями, управляющими транспортными средствами на летних шинах и рекомендуют отказаться от поездки", - говорится в сообщении.
В случае гололедных явлений водителей не будут допускать к участию в дорожном движении по автодорогам федерального значения, отметили в пресс-службе.
Как сообщает челябинский филиал "Уралуправтодор", на трассу М-5 "Урал" выведена усиленная группировка дорожной техники из-за непрекращающихся осадков в горнозаводской зоне Челябинской области.
По прогнозу, в регионе в ближайшие сутки прогнозируются осадки в виде замерзающего дождя, мокрого снега, температура воздуха составит от плюс 4 до минус 1 градуса, отмечает филиал.
Ранее, по данным "Уралуправтодора", с вечера 4 октября были введены временные ограничения движения для автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на М-5 "Урал" от Башкирии до поворота на город Чебаркуль до окончания действия неблагоприятных метеоусловий.
 
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