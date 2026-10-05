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Поддержку студентов биотехнологических вузов предложили расширить - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Поддержку студентов биотехнологических вузов предложили расширить
Поддержку студентов биотехнологических вузов предложили расширить - 05.10.2026, ПРАЙМ
Поддержку студентов биотехнологических вузов предложили расширить
Союз биотехнологических компаний ("Союзбиотех") предложил расширить меры поддержки для студентов биотехнологических вузов, рассказал РИА Новости председатель... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:56+0300
2026-10-05T18:00+0300
технологии
белоруссия
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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Союз биотехнологических компаний ("Союзбиотех") предложил расширить меры поддержки для студентов биотехнологических вузов, рассказал РИА Новости председатель правления союза Лев Деньгов ходе международного форума "Биопром". "Студенты, начиная с первого курса, должны иметь возможность практиковаться на производстве. Целевые и индивидуальные образовательные программы предусматривают такой подход. Предлагаем расширить перечень существующих программ", - сказал он. "Практика на предприятии или в научно-исследовательском центре будет полезна для студента любого биотехнологического направления", - добавил Деньгов. Планируемые меры включают специальные стипендии, в том числе и адресные, возможность стажировки на предприятиях России и Белоруссии, поддержку перспективных исследований и разработок. Финансирование мер поддержки возьмут на себя предприятия-участники "Союзбиотеха". "На базе "Союзбиотеха" создана рабочая группа по формированию комплекса мер поддержки для студентов биотехнологических специальностей. Мы взаимодействуем с министерством науки и высшего образования России и министерством образования Беларуси, национальными академиями наук, Росбиотехом, РЭУ им. Плеханова и другими вузами", - пояснил Деньгов.
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192
40
192
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ПРАЙМ
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технологии, белоруссия
Технологии, БЕЛОРУССИЯ
17:56 05.10.2026 (обновлено: 18:00 05.10.2026)
 
Поддержку студентов биотехнологических вузов предложили расширить

"Союзбиотех" предложил расширить меры поддержки для студентов биотехнологических вузов

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Союз биотехнологических компаний ("Союзбиотех") предложил расширить меры поддержки для студентов биотехнологических вузов, рассказал РИА Новости председатель правления союза Лев Деньгов ходе международного форума "Биопром".
"Студенты, начиная с первого курса, должны иметь возможность практиковаться на производстве. Целевые и индивидуальные образовательные программы предусматривают такой подход. Предлагаем расширить перечень существующих программ", - сказал он.
"Практика на предприятии или в научно-исследовательском центре будет полезна для студента любого биотехнологического направления", - добавил Деньгов.
Планируемые меры включают специальные стипендии, в том числе и адресные, возможность стажировки на предприятиях России и Белоруссии, поддержку перспективных исследований и разработок. Финансирование мер поддержки возьмут на себя предприятия-участники "Союзбиотеха".
"На базе "Союзбиотеха" создана рабочая группа по формированию комплекса мер поддержки для студентов биотехнологических специальностей. Мы взаимодействуем с министерством науки и высшего образования России и министерством образования Беларуси, национальными академиями наук, Росбиотехом, РЭУ им. Плеханова и другими вузами", - пояснил Деньгов.
 
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