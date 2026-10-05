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Совфед предложил пополнять бюджеты регионов за счет акцизов на никотин
Совфед предложил пополнять бюджеты регионов за счет акцизов на никотин - 05.10.2026, ПРАЙМ
Совфед предложил пополнять бюджеты регионов за счет акцизов на никотин
Совет Федерации предлагает пополнять региональные бюджеты за счет акцизов на бестабачные никотиновые и безникотиновые изделия, но ожидает и от самих регионов... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:55+0300
2026-10-05T15:55+0300
2026-10-05T16:02+0300
россия
финансы
валентина матвиенко
совет федерации
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Совет Федерации предлагает пополнять региональные бюджеты за счет акцизов на бестабачные никотиновые и безникотиновые изделия, но ожидает и от самих регионов усилий по увеличению бюджетных доходов, сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко. "Субъектам Федерации важно иметь возможность долгосрочного планирования. Следует подумать и о дополнительных мерах. Совет Федерации, в частности, выступает за регулирование оборота и потребления бестабачных никотиновых и безникотиновых изделий и введение на них акциза с зачислением его в региональные бюджеты", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. В настоящее время уже действует акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, согласно Бюджетному кодексу РФ он в полном объеме зачисляется в федеральный бюджет. "Но и от регионов мы ожидаем наращивания усилий по увеличению доходной базы их бюджетов", - добавила Матвиенко.
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россия, финансы, валентина матвиенко, совет федерации
РОССИЯ, Финансы, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
Совфед предложил пополнять бюджеты регионов за счет акцизов на никотин
Матвиенко: Совфед предлагает пополнять региональные бюджеты за счет акцизов на никотин