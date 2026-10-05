https://1prime.ru/20261005/stavka-873949930.html

Ставка RUONIA 2 октября снизилась до 13,85%

Ставка RUONIA 2 октября снизилась до 13,85% - 05.10.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 2 октября снизилась до 13,85%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 2 октября, снизилась на 0,12 | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:48+0300

2026-10-05T14:48+0300

2026-10-05T14:50+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 2 октября, снизилась на 0,12 процентного пункта и составила 13,85%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 783,56 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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2026

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финансы, банки, банк россии