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Суд конфисковал 440 миллионов рублей у экс-мэра Сочи и его жены - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Суд конфисковал 440 миллионов рублей у экс-мэра Сочи и его жены
Суд конфисковал 440 миллионов рублей у экс-мэра Сочи и его жены - 05.10.2026, ПРАЙМ
Суд конфисковал 440 миллионов рублей у экс-мэра Сочи и его жены
Мещанский суд Москвы конфисковал в пользу государства 440 миллионов рублей у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины в счет компенсации... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:21+0300
2026-10-05T13:21+0300
бизнес
россия
сочи
москва
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы конфисковал в пользу государства 440 миллионов рублей у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины в счет компенсации ущерба по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Конфисковать у Копайгородского 319 миллионов рублей в счет компенсации ущерба. Солидарно конфисковать у Янины Копайгородской и Алексея Копайгородского 121 миллион рублей в счет компенсации ущерба", — огласила решение судья. Также суд удовлетворил иск администрации Сочи и взыскал с Копайгородского 26 миллионов рублей в счет ущерба городу-курорту. Мещанский суд приговорил Копайгородского к 15 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток на 248 миллионов рублей, его жену Янину — к девяти годам. Каждому из супругов назначен штраф в 500 миллионов рублей, Копайгородский также лишен награды "За заслуги перед Отечеством" II степени. Третьему фигуранту дела — помощнику Янины Копайгородской Александру Пасунько — суд назначил штраф в 190 тысяч рублей. По версии следствия, с 2022 по 2024 годы Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей, а также получил взятку на сумму 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за общее покровительство. Янина Копайгородская, помимо соучастия в растрате, легализации денежных средств и посредничестве во взяточничестве, признана виновной в принуждении свидетелей к даче ложных показаний. По данным Генпрокуратуры, в сентябре 2024 года она угрожала причинением вреда здоровью одному из свидетелей, а в ноябре-декабре через своего помощника Александра Пасунько подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тысяч рублей. Суд в Сочи в начале года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество Копайгородского и его близких на сумму около 1,6 миллиарда рублей.
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40
192
40
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бизнес, россия, сочи, москва
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, МОСКВА
13:21 05.10.2026
 
Суд конфисковал 440 миллионов рублей у экс-мэра Сочи и его жены

Суд в Москве конфисковал 440 миллионов рублей у экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы конфисковал в пользу государства 440 миллионов рублей у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины в счет компенсации ущерба по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Конфисковать у Копайгородского 319 миллионов рублей в счет компенсации ущерба. Солидарно конфисковать у Янины Копайгородской и Алексея Копайгородского 121 миллион рублей в счет компенсации ущерба", — огласила решение судья.
Также суд удовлетворил иск администрации Сочи и взыскал с Копайгородского 26 миллионов рублей в счет ущерба городу-курорту.
Мещанский суд приговорил Копайгородского к 15 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток на 248 миллионов рублей, его жену Янину — к девяти годам. Каждому из супругов назначен штраф в 500 миллионов рублей, Копайгородский также лишен награды "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Третьему фигуранту дела — помощнику Янины Копайгородской Александру Пасунько — суд назначил штраф в 190 тысяч рублей.
По версии следствия, с 2022 по 2024 годы Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей, а также получил взятку на сумму 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за общее покровительство.
Янина Копайгородская, помимо соучастия в растрате, легализации денежных средств и посредничестве во взяточничестве, признана виновной в принуждении свидетелей к даче ложных показаний. По данным Генпрокуратуры, в сентябре 2024 года она угрожала причинением вреда здоровью одному из свидетелей, а в ноябре-декабре через своего помощника Александра Пасунько подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тысяч рублей.
Суд в Сочи в начале года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество Копайгородского и его близких на сумму около 1,6 миллиарда рублей.
 
БизнесРОССИЯСОЧИМОСКВА
 
 
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