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Суд отложил кассацию Euroclear на взыскание 32 миллиардов рублей - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Суд отложил кассацию Euroclear на взыскание 32 миллиардов рублей
Суд отложил кассацию Euroclear на взыскание 32 миллиардов рублей - 05.10.2026, ПРАЙМ
Суд отложил кассацию Euroclear на взыскание 32 миллиардов рублей
Арбитражный суд Московского округа отложил на 17 ноября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на постановление Девятого арбитражного апелляционного... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:41+0300
2026-10-05T13:46+0300
финансы
банки
россия
австралия
канада
швейцария
euroclear
ук "первая"
верховный суд
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 17 ноября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в мае по иску АО "Управляющая компания "Первая" взыскал с бельгийского банка порядка 32 миллиардов рублей, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, слушания отложены в ожидании формирования правовой позиции Верховного суда РФ по аналогичным спорам. В иске заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода (дивиденды, купонный доход, выплаты в результате частичного или полного погашения бумаг) по замороженным ответчиком из-за международных санкций бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего. Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и удовлетворил иск частично. Истец требовал от ответчика порядка 34,4 миллиарда рублей на тот момент. Суд взыскал с Euroclear доход по бумагам – свыше 300,4 миллиона долларов и более 31,9 миллиона евро, а также менее существенные суммы в валютах Австралии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Гонконга, Японии, Норвегии, Дании и Швеции. Суд также взыскал с ответчика упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования в размере около 86,8 миллиона долларов. Кроме того, взыскано около 983 миллионов рублей и около 3,6 миллиона долларов вознаграждения истца за управление активами. В сумме по курсу на день вынесения постановления это было около 32 миллиардов рублей. В мае прошлого года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск УК "Первая" частично, взыскав с Euroclear в общей сложности около 15,8 миллиарда рублей. Апелляционный суд, рассматривая жалобы истца и ответчика на это решение, пришел к выводу, что оно было вынесено с процессуальными нарушениями, и перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. На заседании в марте истец увеличил сумму иска примерно с 19 миллиардов до 34,4 миллиарда рублей. Изначально УК "Первая" в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, требовала взыскать с Euroclear как стоимость заблокированных бумаг, так и доход по ним. В 2024 году суд разделил требования – требование о взыскании убытков в размере стоимости бумаг было выделено в отдельное дело. Суды двух инстанций тот иск на сумму около 130 миллиардов рублей отклонили. Сейчас в том деле слушается кассация истца.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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финансы, банки, россия, австралия, канада, швейцария, euroclear, ук "первая", верховный суд
Финансы, Банки, РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ, КАНАДА, ШВЕЙЦАРИЯ, Euroclear, УК "Первая", Верховный суд
13:41 05.10.2026 (обновлено: 13:46 05.10.2026)
 
Суд отложил кассацию Euroclear на взыскание 32 миллиардов рублей

Суд отложил кассацию Euroclear на взыскание 32 миллиардов рублей в пользу УК "Первая"

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 17 ноября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в мае по иску АО "Управляющая компания "Первая" взыскал с бельгийского банка порядка 32 миллиардов рублей, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, слушания отложены в ожидании формирования правовой позиции Верховного суда РФ по аналогичным спорам.
В иске заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода (дивиденды, купонный доход, выплаты в результате частичного или полного погашения бумаг) по замороженным ответчиком из-за международных санкций бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего.
Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и удовлетворил иск частично. Истец требовал от ответчика порядка 34,4 миллиарда рублей на тот момент.
Суд взыскал с Euroclear доход по бумагам – свыше 300,4 миллиона долларов и более 31,9 миллиона евро, а также менее существенные суммы в валютах Австралии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Гонконга, Японии, Норвегии, Дании и Швеции.
Суд также взыскал с ответчика упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования в размере около 86,8 миллиона долларов. Кроме того, взыскано около 983 миллионов рублей и около 3,6 миллиона долларов вознаграждения истца за управление активами. В сумме по курсу на день вынесения постановления это было около 32 миллиардов рублей.
В мае прошлого года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск УК "Первая" частично, взыскав с Euroclear в общей сложности около 15,8 миллиарда рублей.
Апелляционный суд, рассматривая жалобы истца и ответчика на это решение, пришел к выводу, что оно было вынесено с процессуальными нарушениями, и перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. На заседании в марте истец увеличил сумму иска примерно с 19 миллиардов до 34,4 миллиарда рублей.
Изначально УК "Первая" в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, требовала взыскать с Euroclear как стоимость заблокированных бумаг, так и доход по ним. В 2024 году суд разделил требования – требование о взыскании убытков в размере стоимости бумаг было выделено в отдельное дело.
Суды двух инстанций тот иск на сумму около 130 миллиардов рублей отклонили. Сейчас в том деле слушается кассация истца.
 
ФинансыБанкиРОССИЯАВСТРАЛИЯКАНАДАШВЕЙЦАРИЯEuroclearУК "Первая"Верховный суд
 
 
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