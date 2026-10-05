https://1prime.ru/20261005/sud-873946459.html
Суд отложил кассацию Euroclear на взыскание 32 миллиардов рублей
Суд отложил кассацию Euroclear на взыскание 32 миллиардов рублей - 05.10.2026, ПРАЙМ
Суд отложил кассацию Euroclear на взыскание 32 миллиардов рублей
Арбитражный суд Московского округа отложил на 17 ноября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на постановление Девятого арбитражного апелляционного... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:41+0300
2026-10-05T13:41+0300
2026-10-05T13:46+0300
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 17 ноября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в мае по иску АО "Управляющая компания "Первая" взыскал с бельгийского банка порядка 32 миллиардов рублей, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, слушания отложены в ожидании формирования правовой позиции Верховного суда РФ по аналогичным спорам. В иске заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода (дивиденды, купонный доход, выплаты в результате частичного или полного погашения бумаг) по замороженным ответчиком из-за международных санкций бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего. Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и удовлетворил иск частично. Истец требовал от ответчика порядка 34,4 миллиарда рублей на тот момент. Суд взыскал с Euroclear доход по бумагам – свыше 300,4 миллиона долларов и более 31,9 миллиона евро, а также менее существенные суммы в валютах Австралии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Гонконга, Японии, Норвегии, Дании и Швеции. Суд также взыскал с ответчика упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования в размере около 86,8 миллиона долларов. Кроме того, взыскано около 983 миллионов рублей и около 3,6 миллиона долларов вознаграждения истца за управление активами. В сумме по курсу на день вынесения постановления это было около 32 миллиардов рублей. В мае прошлого года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск УК "Первая" частично, взыскав с Euroclear в общей сложности около 15,8 миллиарда рублей. Апелляционный суд, рассматривая жалобы истца и ответчика на это решение, пришел к выводу, что оно было вынесено с процессуальными нарушениями, и перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. На заседании в марте истец увеличил сумму иска примерно с 19 миллиардов до 34,4 миллиарда рублей. Изначально УК "Первая" в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, требовала взыскать с Euroclear как стоимость заблокированных бумаг, так и доход по ним. В 2024 году суд разделил требования – требование о взыскании убытков в размере стоимости бумаг было выделено в отдельное дело. Суды двух инстанций тот иск на сумму около 130 миллиардов рублей отклонили. Сейчас в том деле слушается кассация истца.
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финансы, банки, россия, австралия, канада, швейцария, euroclear, ук "первая", верховный суд
Финансы, Банки, РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ, КАНАДА, ШВЕЙЦАРИЯ, Euroclear, УК "Первая", Верховный суд
Суд отложил кассацию Euroclear на взыскание 32 миллиардов рублей
Суд отложил кассацию Euroclear на взыскание 32 миллиардов рублей в пользу УК "Первая"
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 17 ноября рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в мае по иску АО "Управляющая компания "Первая" взыскал с бельгийского банка порядка 32 миллиардов рублей, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, слушания отложены в ожидании формирования правовой позиции Верховного суда РФ по аналогичным спорам.
В иске заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода (дивиденды, купонный доход, выплаты в результате частичного или полного погашения бумаг) по замороженным ответчиком из-за международных санкций бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего.
Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и удовлетворил иск частично. Истец требовал от ответчика порядка 34,4 миллиарда рублей на тот момент.
Суд взыскал с Euroclear доход по бумагам – свыше 300,4 миллиона долларов и более 31,9 миллиона евро, а также менее существенные суммы в валютах Австралии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Гонконга, Японии, Норвегии, Дании и Швеции.
Суд также взыскал с ответчика упущенную выгоду в виде недополученного дохода от реинвестирования в размере около 86,8 миллиона долларов. Кроме того, взыскано около 983 миллионов рублей и около 3,6 миллиона долларов вознаграждения истца за управление активами. В сумме по курсу на день вынесения постановления это было около 32 миллиардов рублей.
В мае прошлого года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск УК "Первая" частично, взыскав с Euroclear в общей сложности около 15,8 миллиарда рублей.
Апелляционный суд, рассматривая жалобы истца и ответчика на это решение, пришел к выводу, что оно было вынесено с процессуальными нарушениями, и перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. На заседании в марте истец увеличил сумму иска примерно с 19 миллиардов до 34,4 миллиарда рублей.
Изначально УК "Первая" в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, требовала взыскать с Euroclear как стоимость заблокированных бумаг, так и доход по ним. В 2024 году суд разделил требования – требование о взыскании убытков в размере стоимости бумаг было выделено в отдельное дело.
Суды двух инстанций тот иск на сумму около 130 миллиардов рублей отклонили. Сейчас в том деле слушается кассация истца.