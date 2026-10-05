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Суд не исключил из реестра долгов основателя детского центра требования Цзю

Суд не исключил из реестра долгов основателя детского центра требования Цзю - 05.10.2026, ПРАЙМ

Суд не исключил из реестра долгов основателя детского центра требования Цзю

Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве основателя детского развивающего центра "Катюша" Игоря Козьякова отклонил его заявление об исключении из реестра... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:37+0300

2026-10-05T14:37+0300

2026-10-05T14:37+0300

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве основателя детского развивающего центра "Катюша" Игоря Козьякова отклонил его заявление об исключении из реестра требований его кредиторов требования бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю на сумму чуть более 11 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Долг с процентами по двум договорам займа в таком размере ранее стал основанием для введения в отношении Козьякова начальной процедуры банкротства. Реструктуризацию долгов суд ввел в апреле по заявлению Цзю. Позднее суд также включил в реестр требования Совкомбанка на сумму около 1,2 миллиона рублей. В понедельник должник попросил полностью исключить требование Цзю из реестра. По его словам, они были с боксером друзьями и договорились, что частичное погашение займов будет происходить за счет бесплатного посещения детьми Цзю детского центра. Как отметил представитель должника, в случае зачета стоимости услуг сам Цзю, согласно их расчету, оказался бы должен Козьякову 45 тысяч рублей. Представитель Цзю просил заявление отклонить как не подтвержденное документами и судебными актами. Лефортовский суд Москвы в ноябре начнет слушать по существу иск Козьякова к Цзю о взыскании почти 7,5 миллионов рублей, сообщила ранее РИА Новости адвокат Козьякова Ольга Карлова. По словам Карловой, бизнесмен требует взыскать со спортсмена более 4,3 миллиона рублей неосновательного обогащения, около 3,1 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а также судебные расходы. Как утверждает защитник, в обоснование иска Козьяков ссылается на оказание услуг детским центром двум детям Цзю с мая 2019 по август 2022 года. Кроме того, в сумму включены расходы на индивидуальное сопровождение ребенка (тьюторство) и транспортировку стройматериалов для строительства дома боксера в Крыму в 2021 году. Ранее Цзю стал инициатором возбуждения в ноябре прошлого года уголовного дела в отношении Козьякова. Боксер утверждает, что в 2018–2019 годах одолжил предпринимателю в общей сложности 7 миллионов рублей на развитие бизнеса, однако тот не вернул долг. Защита Козьякова не согласна с обвинением. В 2022 году Цзю уже судился с Козьяковым в Лефортовском суде, взыскав с него 13,4 миллиона рублей. В ответ Козьяков добился решения о выплате Цзю около 2,2 миллиона рублей за услуги центра.

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