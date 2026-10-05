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Суд продлил инвентаризацию имущества "Спектр" на три месяца

Суд продлил инвентаризацию имущества "Спектр" на три месяца - 05.10.2026, ПРАЙМ

Суд продлил инвентаризацию имущества "Спектр" на три месяца

Арбитражный суд Московской области в деле о банкротстве ООО "Спектр" (прежнее название – ООО "Натива") продлил на три месяца срок проведения инвентаризации... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T16:07+0300

2026-10-05T16:07+0300

2026-10-05T16:25+0300

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области в деле о банкротстве ООО "Спектр" (прежнее название – ООО "Натива") продлил на три месяца срок проведения инвентаризации имущества этого крупного в прошлом российского производителя лекарств, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Арбитражный суд, изучив полно и всесторонне материалы дела, установил наличие оснований для продления срока инвентаризации", - указал суд. В судебном акте говорится, что балансовая стоимость активов должника на 31 декабря 2025 года составляла около 1,1 миллиарда рублей, в том числе более 38 миллионов – нематериальные активы, более 36 миллионов – основные средства, более 323 миллионов – финансовые вложения, около 130 миллионов – прочие внеоборотные активы, более 216 миллионов – запасы, около 280 миллионов – дебиторская задолженность. Согласно ответу ГИБДД, за должником зарегистрировано более 20 единиц автотранспортных средств, отметил суд. Суд в апреле признал компанию банкротом и открыл в ней конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Михаил Черный из ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих", который до это был и временным управляющим. В решении суда говорится, что за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на общую сумму около 2 миллиардов рублей, а основным кредитором была Федеральная налоговая служба (ФНС) России. При этом в ходе наблюдения третьи лица погасили за должника более 1,8 миллиарда рублей долга перед ФНС. По состоянию на апрель непогашенными оставались требования двух кредиторов: ООО "Новая Парадигма" – в размере около 142 миллионов рублей – и ООО "Пфайзер Инновации", в размере около 4,5 миллионов. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в "Спектре" в марте 2023 года по заявлению одного из кредиторов, получившего права требования к должнику от поставщика фармацевтической продукции ООО "Мамонт Фарм". Суд включил тогда в реестр требований кредиторов "Спектра" его долг перед заявителем в размере около 142 миллионов рублей. "Натива" - фармкомпания с полным циклом производства, которая была основана в 2010 году. Специализировалась на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , фнс россии, фнс