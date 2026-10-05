Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отложил слушания по иску ресторатора Пинского к Starbucks - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/sud-873959440.html
Суд отложил слушания по иску ресторатора Пинского к Starbucks
Суд отложил слушания по иску ресторатора Пинского к Starbucks - 05.10.2026, ПРАЙМ
Суд отложил слушания по иску ресторатора Пинского к Starbucks
Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил на 2 ноября слушания по иску известного ресторатора Антона Пинского, совладельца сети кофеен Stars Сoffee, к... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:20+0300
2026-10-05T18:25+0300
бизнес
россия
москва
starbucks
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873959440.jpg?1791213933
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил на 2 ноября слушания по иску известного ресторатора Антона Пинского, совладельца сети кофеен Stars Сoffee, к американской Starbucks Corporation, в котором он просит признать недобросовестной конкуренцией действия ответчика по регистрации в России товарного знака StarСoffee, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Спорный бренд был зарегистрирован Роспатентом на имя ответчика в 2024 году и препятствует оформлению трех товарных знаков по заявкам Пинского – Stars Сoffee, Stars Pinskiy Сoffee и Stars Kanokov Сoffee. Оспариваемый Пинским товарный знак – это комбинированный бренд, где в букву "О" словесного элемента StarСoffee вписан круг со словами Star и Сoffee на зеленом фоне, а внутри круга находится изображение девушки с чашкой кофе в руках. Знак зарегистрирован для двух классов товаров, включающих, например, кофе, мучные кондитерские изделия, мюсли, шоколад, безалкогольные напитки, а также для таких услуг одного класса, как закусочные, кафе, кафетерии и др. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, starbucks, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Starbucks, Роспатент
18:20 05.10.2026 (обновлено: 18:25 05.10.2026)
 
Суд отложил слушания по иску ресторатора Пинского к Starbucks

Суд отложил на 2 ноября слушания по иску ресторатора Пинского к Starbucks Corporation

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил на 2 ноября слушания по иску известного ресторатора Антона Пинского, совладельца сети кофеен Stars Сoffee, к американской Starbucks Corporation, в котором он просит признать недобросовестной конкуренцией действия ответчика по регистрации в России товарного знака StarСoffee, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Спорный бренд был зарегистрирован Роспатентом на имя ответчика в 2024 году и препятствует оформлению трех товарных знаков по заявкам Пинского – Stars Сoffee, Stars Pinskiy Сoffee и Stars Kanokov Сoffee.
Оспариваемый Пинским товарный знак – это комбинированный бренд, где в букву "О" словесного элемента StarСoffee вписан круг со словами Star и Сoffee на зеленом фоне, а внутри круга находится изображение девушки с чашкой кофе в руках.
Знак зарегистрирован для двух классов товаров, включающих, например, кофе, мучные кондитерские изделия, мюсли, шоколад, безалкогольные напитки, а также для таких услуг одного класса, как закусочные, кафе, кафетерии и др.
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАStarbucksРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала