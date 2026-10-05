https://1prime.ru/20261005/sud-873959440.html

Суд отложил слушания по иску ресторатора Пинского к Starbucks

Суд отложил слушания по иску ресторатора Пинского к Starbucks - 05.10.2026, ПРАЙМ

Суд отложил слушания по иску ресторатора Пинского к Starbucks

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил на 2 ноября слушания по иску известного ресторатора Антона Пинского, совладельца сети кофеен Stars Сoffee, к... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T18:20+0300

2026-10-05T18:20+0300

2026-10-05T18:25+0300

бизнес

россия

москва

starbucks

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873959440.jpg?1791213933

МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил на 2 ноября слушания по иску известного ресторатора Антона Пинского, совладельца сети кофеен Stars Сoffee, к американской Starbucks Corporation, в котором он просит признать недобросовестной конкуренцией действия ответчика по регистрации в России товарного знака StarСoffee, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Спорный бренд был зарегистрирован Роспатентом на имя ответчика в 2024 году и препятствует оформлению трех товарных знаков по заявкам Пинского – Stars Сoffee, Stars Pinskiy Сoffee и Stars Kanokov Сoffee. Оспариваемый Пинским товарный знак – это комбинированный бренд, где в букву "О" словесного элемента StarСoffee вписан круг со словами Star и Сoffee на зеленом фоне, а внутри круга находится изображение девушки с чашкой кофе в руках. Знак зарегистрирован для двух классов товаров, включающих, например, кофе, мучные кондитерские изделия, мюсли, шоколад, безалкогольные напитки, а также для таких услуг одного класса, как закусочные, кафе, кафетерии и др. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, starbucks, роспатент