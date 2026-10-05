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Суд признал предупреждение ФАС в адрес "Русала" незаконным
Суд признал предупреждение ФАС в адрес "Русала" незаконным - 05.10.2026, ПРАЙМ
Суд признал предупреждение ФАС в адрес "Русала" незаконным
Арбитражный суд Москвы по заявлению структур "Русала" признал незаконным предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об изменении условий... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:29+0300
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению структур "Русала" признал незаконным предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об изменении условий договоров на поставку алюминия российским покупателям, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, прошедшего в понедельник в закрытом режиме. "Удовлетворили полностью", - сказал собеседник агентства. Суд рассматривал заявления МКПАО "Объединенная компания "Русал" и АО "Объединенная компания "Русал - Торговый дом". Антимонопольное ведомство намерено обжаловать судебный акт. "ФАС России обжалует решение в апелляционной инстанции", - прокомментировали РИА Новости решение суда первой инстанции в пресс-службе ФАС. В марте ФАС выдала предупреждение "Русалу", по которому группа до 30 апреля должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри России. Затем ведомство продлило срок до 29 мая, а в начале июня дало производителю алюминия еще месяц и заявило, что больше продлевать этот срок не планирует. В июле ведомство сообщило, что возбудило антимонопольное дело против "Русала" за неисполнение предупреждения. Служба указала, что из договоров поставки должны быть исключены положения, из-за которых цены на металл внутри РФ превышали экспортные. В то же время в компании РИА Новости заявили, что оспаривают в суде предупреждение ФАС. Там отметили, что считают требование к новой сбытовой политике противоречащими закону о защите конкуренции, "так как предложенная формула цены предполагает сегрегацию потребителей на разные группы с разным уровнем цен". Как сообщили РИА Новости в "Русале" 1 октября, компания разослала российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий и десятки покупателей уже приняли ее. Цена в новой формуле рассчитывается исходя из котировок биржевых корзин на экспортных рынках "Русала" с учетом доли каждого рынка, отмечали в компании.
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бизнес, россия, москва, русал
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Русал
Суд признал предупреждение ФАС в адрес "Русала" незаконным
Суд признал незаконным предупреждение ФАС в адрес "Русала" по ценам на поставку алюминия
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению структур "Русала" признал незаконным предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об изменении условий договоров на поставку алюминия российским покупателям, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, прошедшего в понедельник в закрытом режиме.
"Удовлетворили полностью", - сказал собеседник агентства. Суд рассматривал заявления МКПАО "Объединенная компания "Русал" и АО "Объединенная компания "Русал - Торговый дом".
Антимонопольное ведомство намерено обжаловать судебный акт.
"ФАС России обжалует решение в апелляционной инстанции", - прокомментировали РИА Новости решение суда первой инстанции в пресс-службе ФАС.
В марте ФАС выдала предупреждение "Русалу", по которому группа до 30 апреля должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри России. Затем ведомство продлило срок до 29 мая, а в начале июня дало производителю алюминия еще месяц и заявило, что больше продлевать этот срок не планирует.
В июле ведомство сообщило, что возбудило антимонопольное дело против "Русала" за неисполнение предупреждения. Служба указала, что из договоров поставки должны быть исключены положения, из-за которых цены на металл внутри РФ превышали экспортные.
В то же время в компании РИА Новости заявили, что оспаривают в суде предупреждение ФАС. Там отметили, что считают требование к новой сбытовой политике противоречащими закону о защите конкуренции, "так как предложенная формула цены предполагает сегрегацию потребителей на разные группы с разным уровнем цен".
Как сообщили РИА Новости в "Русале" 1 октября, компания разослала российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий и десятки покупателей уже приняли ее. Цена в новой формуле рассчитывается исходя из котировок биржевых корзин на экспортных рынках "Русала" с учетом доли каждого рынка, отмечали в компании.