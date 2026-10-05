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Кассация поддержала отказ аннулировать в России бренд Calvin Klein

Кассация поддержала отказ аннулировать в России бренд Calvin Klein - 05.10.2026, ПРАЙМ

Кассация поддержала отказ аннулировать в России бренд Calvin Klein

Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил в силе решение первой инстанции этого суда, которая в июле отказала предпринимателю из Москвы Артуру Рахману,... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T18:41+0300

2026-10-05T18:41+0300

2026-10-05T18:45+0300

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил в силе решение первой инстанции этого суда, которая в июле отказала предпринимателю из Москвы Артуру Рахману, просившему прекратить правовую охрану в России серии товарных знаков Calvin Klein, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Президиум Суда по интеллектуальным правам не установил оснований для отмены обжалуемого решения, оставил его без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. В иске к американской Calvin Klein Trademark Trust предприниматель просил отменить регистрацию четырех международных товарных знаков ответчика и трех российских. Как рассказали в пресс-службе суда, истец осуществляет розничную продажу одежды на маркетплейсах, а также подал заявку на регистрацию обозначения Calvin Klein в отношении таких товаров, как одежда, обувь и головные уборы. По мнению истца, спорные товарные знаки препятствовали регистрации заявленного обозначения, а сам правообладатель не использовал их на территории России в течение трех лет. Суд первой инстанции в июле требования истца полностью отклонил. Он пришел к выводу, что заинтересованность истца является мнимой, а его действия направлены на извлечение преимуществ из деловой репутации правообладателя, пояснили в пресс-службе. Международные товарные знаки CK Calvin Klein Performance, Calvin Klein Naked Glamour, CALVINKLEIN205W39NYC и комбинированный с графическим элементом в виде кармана джинсов Calvin Klein, которые требовал аннулировать в России истец, были зарегистрированы с 2008 по 2017 год, российские – с 1998 по 2009 год. В конце февраля 2022 года американская корпорация Phillips-Van Heusen Corporation, владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, на фоне спецоперации РФ на Украине приостановила работу сайтов электронной коммерции в России, а в начале марта объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.

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