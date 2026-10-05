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Три танкера обстреляли в Ормузском проливе
Три танкера обстреляли в Ормузском проливе - 05.10.2026, ПРАЙМ
Три танкера обстреляли в Ормузском проливе
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле трех танкеров в Ормузском проливе в течение прошедших двух дней. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:08+0300
2026-10-05T18:08+0300
2026-10-05T18:08+0300
ормузский пролив
персидский залив
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ЛОНДОН, 5 окт - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле трех танкеров в Ормузском проливе в течение прошедших двух дней. "UKMTO с опозданием получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Как сообщил достоверный источник, нефтяной танкер был поражен неизвестными снарядами", - говорится в сообщении. Также при проходе в направлении Персидского залива был поражен газовоз. Еще один танкер был поражен неизвестным снарядом выше ватерлинии в воскресенье. Во всех трех случаях о жертвах среди членов экипажа не сообщается.
ормузский пролив
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ормузский пролив, персидский залив
Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
Три танкера обстреляли в Ормузском проливе
UKMTO сообщило об обстреле трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе
ЛОНДОН, 5 окт - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле трех танкеров в Ормузском проливе в течение прошедших двух дней.
"UKMTO с опозданием получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Как сообщил достоверный источник, нефтяной танкер был поражен неизвестными снарядами", - говорится в сообщении.
Также при проходе в направлении Персидского залива был поражен газовоз. Еще один танкер был поражен неизвестным снарядом выше ватерлинии в воскресенье.
Во всех трех случаях о жертвах среди членов экипажа не сообщается.