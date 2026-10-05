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Три танкера обстреляли в Ормузском проливе

Три танкера обстреляли в Ормузском проливе - 05.10.2026, ПРАЙМ

Три танкера обстреляли в Ормузском проливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле трех танкеров в Ормузском проливе в течение прошедших двух дней. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T18:08+0300

2026-10-05T18:08+0300

2026-10-05T18:08+0300

ормузский пролив

персидский залив

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ЛОНДОН, 5 окт - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле трех танкеров в Ормузском проливе в течение прошедших двух дней. "UKMTO с опозданием получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Как сообщил достоверный источник, нефтяной танкер был поражен неизвестными снарядами", - говорится в сообщении. Также при проходе в направлении Персидского залива был поражен газовоз. Еще один танкер был поражен неизвестным снарядом выше ватерлинии в воскресенье. Во всех трех случаях о жертвах среди членов экипажа не сообщается.

ормузский пролив

персидский залив

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ормузский пролив, персидский залив