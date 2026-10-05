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Верховный суд США начинает год с конфликта с Трампом, пишет Bloomberg

Верховный суд США начинает год с конфликта с Трампом, пишет Bloomberg - 05.10.2026, ПРАЙМ

Верховный суд США начинает год с конфликта с Трампом, пишет Bloomberg

Верховный суд США начинает новый рабочий год, вновь рассматривая вопросы о масштабных заявлениях президента Дональда Трампа о власти, пишет Bloomberg. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:26+0300

2026-10-05T17:26+0300

2026-10-05T17:26+0300

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Верховный суд США начинает новый рабочий год, вновь рассматривая вопросы о масштабных заявлениях президента Дональда Трампа о власти, пишет Bloomberg. В повестке — два иммиграционных дела, спор о праве местных властей судиться с нефтегазовыми компаниями из-за климата, вопросы о полуавтоматическом оружии и требование Аризоны подтверждать гражданство избирателей."Мы видим неполную картину того, что станет заметным сроком для отношений между судом и президентом. Суд выступает в пользу Трампа чаще, чем мы когда-либо видели", — заявил исследователь Верховного суда Стивен Владек.Общественный имидж суда находится на историческом минимуме: только 34 процента американцев одобряют работу судей, 61 процент — не одобряют. Среди независимых одобрение упало до 31 процента. Трамп резко критиковал трех назначенных им судей после того, как они помогли сорвать его попытки ограничить почтовые бюллетени.По словам Владека, суд в подавляющем большинстве решений выступает в пользу Трампа и агрессивно расширяет президентские полномочия. Демократы обещают радикальные реформы, включая новые этические правила для судей. Если демократы вернут хотя бы одну палату Конгресса, можно ожидать ожесточенных столкновений по вопросам полномочий и федеральных расходов, отмечает Bloomberg.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд, bloomberg