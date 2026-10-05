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Трамп объявит о мерах по снижению цен на топливо, пишут СМИ - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп объявит о мерах по снижению цен на топливо, пишут СМИ
Трамп объявит о мерах по снижению цен на топливо, пишут СМИ - 05.10.2026, ПРАЙМ
Трамп объявит о мерах по снижению цен на топливо, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп в понедельник намерен объявить о пакете исполнительных мер, направленных на снижение высоких цен на дизельное топливо перед... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T20:03+0300
2026-10-05T20:03+0300
мировая экономика
сша
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politico
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ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник намерен объявить о пакете исполнительных мер, направленных на снижение высоких цен на дизельное топливо перед промежуточными выборами в конгресс, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. "Президент Дональд Трамп планирует объявить в понедельник о мерах исполнительной власти, направленных на снижение высоких цен на топливо, которые оказывают давление на республиканцев в преддверии промежуточных выборов", - пишет издание. По информации издания, президент представит эти меры во время предвыборной поездки в штат Небраска, которые будут включать поручение министерству финансов США провести пересмотр ряда налоговых сборов на дизельное топливо. Кроме того, в своем указе Трамп призовет власти штатов повысить доступность освобожденного от налогов красного (маркированного) дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве и строительстве, а также временно отказаться от взимания определенных региональных топливных сборов. На федеральном уровне также планируется объявить режим неприменения ограничений на использование маркированного топлива обычным транспортом, отмечает издание. Администрация Трампа готовила эти шаги более недели на фоне растущего беспокойства Республиканской партии: взлет цен на топливо разогнал инфляцию и поставил под угрозу сохранение партией большинства в конгрессе на ноябрьских выборах, передает издание. При этом часть республиканцев на местах выступает против отмены акцизов, поскольку за счет этих сборов финансируется ремонт дорог и инфраструктурные проекты, говорится в публикации Politico. Ранее Трамп сообщил о договоренности с европейскими странами, согласившимися высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих стратегических резервов для стабилизации рынка и сдерживания цен. На этом фоне глава Белого дома исключил возможность введения запрета на экспорт американского дизеля за рубеж, хотя члены его администрации прежде рассматривали такой шаг в качестве меры по борьбе с подорожанием топлива.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, politico, минфин сша
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Politico, Минфин США
20:03 05.10.2026
 
Трамп объявит о мерах по снижению цен на топливо, пишут СМИ

Politico: Трамп в понедельник объявит о мерах по снижению цен на топливо перед выборами

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ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник намерен объявить о пакете исполнительных мер, направленных на снижение высоких цен на дизельное топливо перед промежуточными выборами в конгресс, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"Президент Дональд Трамп планирует объявить в понедельник о мерах исполнительной власти, направленных на снижение высоких цен на топливо, которые оказывают давление на республиканцев в преддверии промежуточных выборов", - пишет издание.
По информации издания, президент представит эти меры во время предвыборной поездки в штат Небраска, которые будут включать поручение министерству финансов США провести пересмотр ряда налоговых сборов на дизельное топливо.
Кроме того, в своем указе Трамп призовет власти штатов повысить доступность освобожденного от налогов красного (маркированного) дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве и строительстве, а также временно отказаться от взимания определенных региональных топливных сборов. На федеральном уровне также планируется объявить режим неприменения ограничений на использование маркированного топлива обычным транспортом, отмечает издание.
Администрация Трампа готовила эти шаги более недели на фоне растущего беспокойства Республиканской партии: взлет цен на топливо разогнал инфляцию и поставил под угрозу сохранение партией большинства в конгрессе на ноябрьских выборах, передает издание. При этом часть республиканцев на местах выступает против отмены акцизов, поскольку за счет этих сборов финансируется ремонт дорог и инфраструктурные проекты, говорится в публикации Politico.
Ранее Трамп сообщил о договоренности с европейскими странами, согласившимися высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих стратегических резервов для стабилизации рынка и сдерживания цен. На этом фоне глава Белого дома исключил возможность введения запрета на экспорт американского дизеля за рубеж, хотя члены его администрации прежде рассматривали такой шаг в качестве меры по борьбе с подорожанием топлива.
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампPoliticoМинфин США
 
 
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