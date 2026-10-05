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Цены производителей энергии в Евросоюзе за год выросли более чем на 20%

Цены производителей энергии в Евросоюзе за год выросли более чем на 20% - 05.10.2026, ПРАЙМ

Цены производителей энергии в Евросоюзе за год выросли более чем на 20%

Цены производителей в энергетическом секторе Евросоюза по итогам августа выросли на 20,7% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:32+0300

2026-10-05T13:32+0300

2026-10-05T13:32+0300

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - ПРАЙМ. Цены производителей в энергетическом секторе Евросоюза по итогам августа выросли на 20,7% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные европейского статистического агентства Евростат, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, речь идет о ценах производителей на внутреннем рынке, то есть ценах, по которым промышленная продукция, в данном случае энергия, реализуется производителями. И если в Евросоюзе цены за год выросли на 20,7%, то в еврозоне такая инфляция была еще сильнее и составила 21%. При этом рост заметно ускорился непосредственно в последние месяцы. По итогам июля энергетические цены производителей в ЕС были на 12,6% выше уровня годичной давности. В еврозоне годовой рост ускорился с 13% по итогам июля. В июле индекс цен производителей в энергетическом секторе вырос на 5,5% в ЕС и на 5,6% в еврозоне соответственно. Рост стоимости энергии существенно повлиял и на общий показатель промышленных цен. Цены производителей всей промышленной продукции выросли на 8% в ЕС и на 8,2% в еврозоне в годовом выражении. При этом без учета энергетического сектора рост составил лишь 3,3% и 3,4% соответственно, то есть рост цен в энергетическом секторе значительно опережает удорожание промышленной продукции в целом. Рост был зарегистрирован во всех государствах Евросоюза. Наиболее значительно за месяц цены увеличились в Болгарии и Эстонии - на 3,3%, Италии - на 3,1% и Дании - на 3%. В годовом выражении наиболее значительный общий рост промышленных цен зафиксирован в Ирландии - на 17,1%, Болгарии - на 16,8% и Литве - на 14,6%. Единственной страной ЕС, где промышленные цены снизились за год, стал Люксембург, там они сократились на 7,9%.

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мировая экономика, болгария, эстония, италия, ес