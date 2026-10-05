Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены производителей энергии в Евросоюзе за год выросли более чем на 20% - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/tseny-873945603.html
Цены производителей энергии в Евросоюзе за год выросли более чем на 20%
Цены производителей энергии в Евросоюзе за год выросли более чем на 20% - 05.10.2026, ПРАЙМ
Цены производителей энергии в Евросоюзе за год выросли более чем на 20%
Цены производителей в энергетическом секторе Евросоюза по итогам августа выросли на 20,7% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:32+0300
2026-10-05T13:32+0300
мировая экономика
болгария
эстония
италия
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873945603.jpg?1791196353
БРЮССЕЛЬ, 5 окт - ПРАЙМ. Цены производителей в энергетическом секторе Евросоюза по итогам августа выросли на 20,7% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные европейского статистического агентства Евростат, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, речь идет о ценах производителей на внутреннем рынке, то есть ценах, по которым промышленная продукция, в данном случае энергия, реализуется производителями. И если в Евросоюзе цены за год выросли на 20,7%, то в еврозоне такая инфляция была еще сильнее и составила 21%. При этом рост заметно ускорился непосредственно в последние месяцы. По итогам июля энергетические цены производителей в ЕС были на 12,6% выше уровня годичной давности. В еврозоне годовой рост ускорился с 13% по итогам июля. В июле индекс цен производителей в энергетическом секторе вырос на 5,5% в ЕС и на 5,6% в еврозоне соответственно. Рост стоимости энергии существенно повлиял и на общий показатель промышленных цен. Цены производителей всей промышленной продукции выросли на 8% в ЕС и на 8,2% в еврозоне в годовом выражении. При этом без учета энергетического сектора рост составил лишь 3,3% и 3,4% соответственно, то есть рост цен в энергетическом секторе значительно опережает удорожание промышленной продукции в целом. Рост был зарегистрирован во всех государствах Евросоюза. Наиболее значительно за месяц цены увеличились в Болгарии и Эстонии - на 3,3%, Италии - на 3,1% и Дании - на 3%. В годовом выражении наиболее значительный общий рост промышленных цен зафиксирован в Ирландии - на 17,1%, Болгарии - на 16,8% и Литве - на 14,6%. Единственной страной ЕС, где промышленные цены снизились за год, стал Люксембург, там они сократились на 7,9%.
болгария
эстония
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, болгария, эстония, италия, ес
Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, ЭСТОНИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС
13:32 05.10.2026
 
Цены производителей энергии в Евросоюзе за год выросли более чем на 20%

Евростат: цены производителей в энергетическом секторе ЕС в августе выросли на 20,7%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 5 окт - ПРАЙМ. Цены производителей в энергетическом секторе Евросоюза по итогам августа выросли на 20,7% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные европейского статистического агентства Евростат, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике, речь идет о ценах производителей на внутреннем рынке, то есть ценах, по которым промышленная продукция, в данном случае энергия, реализуется производителями.
И если в Евросоюзе цены за год выросли на 20,7%, то в еврозоне такая инфляция была еще сильнее и составила 21%.
При этом рост заметно ускорился непосредственно в последние месяцы. По итогам июля энергетические цены производителей в ЕС были на 12,6% выше уровня годичной давности. В еврозоне годовой рост ускорился с 13% по итогам июля.
В июле индекс цен производителей в энергетическом секторе вырос на 5,5% в ЕС и на 5,6% в еврозоне соответственно.
Рост стоимости энергии существенно повлиял и на общий показатель промышленных цен. Цены производителей всей промышленной продукции выросли на 8% в ЕС и на 8,2% в еврозоне в годовом выражении. При этом без учета энергетического сектора рост составил лишь 3,3% и 3,4% соответственно, то есть рост цен в энергетическом секторе значительно опережает удорожание промышленной продукции в целом.
Рост был зарегистрирован во всех государствах Евросоюза. Наиболее значительно за месяц цены увеличились в Болгарии и Эстонии - на 3,3%, Италии - на 3,1% и Дании - на 3%.
В годовом выражении наиболее значительный общий рост промышленных цен зафиксирован в Ирландии - на 17,1%, Болгарии - на 16,8% и Литве - на 14,6%. Единственной страной ЕС, где промышленные цены снизились за год, стал Люксембург, там они сократились на 7,9%.
 
Мировая экономикаБОЛГАРИЯЭСТОНИЯИТАЛИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала