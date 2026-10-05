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Вице-президент Турции объяснил, как власти намерены сдерживать рост цен - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Вице-президент Турции объяснил, как власти намерены сдерживать рост цен
Вице-президент Турции объяснил, как власти намерены сдерживать рост цен - 05.10.2026, ПРАЙМ
Вице-президент Турции объяснил, как власти намерены сдерживать рост цен
Турция продолжит координировать денежно-кредитную, бюджетную и доходную политику, чтобы ограничить влияние внешних ценовых шоков на внутренний рынок и укрепить... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:04+0300
2026-10-05T13:14+0300
финансы
мировая экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 5 окт – ПРАЙМ. Турция продолжит координировать денежно-кредитную, бюджетную и доходную политику, чтобы ограничить влияние внешних ценовых шоков на внутренний рынок и укрепить устойчивость экономики, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз. Годовая инфляция в Турции по итогам сентября замедлилась до 29,73% с 31,51% месяцем ранее, сообщил Институт статистики страны (TÜİK). "Мы продолжаем проводить денежно-кредитную, бюджетную и доходную политику в тесной координации, чтобы ограничить перенос внешних шоков на внутренние цены и повысить устойчивость нашей экономики", — написал Йылмаз в соцсети X. По его словам, турецкие власти внимательно отслеживают влияние региональных и глобальных событий на внутренние цены, в частности, через стоимость энергоносителей и сырьевых товаров. Йылмаз отметил, что достигнутые в рамках дезинфляционного процесса результаты необходимо укреплять, а снижение инфляции - продолжать без перерывов. "Наша основная цель на предстоящий период — укрепить снижение основной тенденции инфляции, непрерывно продолжать процесс дезинфляции и обеспечить устойчивую ценовую стабильность", — заявил вице-президент. По его словам, турецкие власти рассчитывают на дальнейшее снижение инфляции благодаря ослаблению внешних ценовых шоков и проводимой согласованной экономической политике. "Мы ожидаем, что благодаря ослаблению влияния шоков со стороны предложения и поддержке проводимой нами согласованной политики тенденция к снижению инфляции станет более выраженной", — написал Йылмаз. Власти также продолжат структурные меры, направленные на увеличение предложения и снижение издержек в экономике, добавил он. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
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192
40
192
40
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финансы, мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган
Финансы, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
13:04 05.10.2026 (обновлено: 13:14 05.10.2026)
 
Вице-президент Турции объяснил, как власти намерены сдерживать рост цен

Йылмаз: Турция продолжит координировать денежно-кредитную, бюджетную и доходную политику

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АНКАРА, 5 окт – ПРАЙМ. Турция продолжит координировать денежно-кредитную, бюджетную и доходную политику, чтобы ограничить влияние внешних ценовых шоков на внутренний рынок и укрепить устойчивость экономики, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз.
Годовая инфляция в Турции по итогам сентября замедлилась до 29,73% с 31,51% месяцем ранее, сообщил Институт статистики страны (TÜİK).
"Мы продолжаем проводить денежно-кредитную, бюджетную и доходную политику в тесной координации, чтобы ограничить перенос внешних шоков на внутренние цены и повысить устойчивость нашей экономики", — написал Йылмаз в соцсети X.
По его словам, турецкие власти внимательно отслеживают влияние региональных и глобальных событий на внутренние цены, в частности, через стоимость энергоносителей и сырьевых товаров. Йылмаз отметил, что достигнутые в рамках дезинфляционного процесса результаты необходимо укреплять, а снижение инфляции - продолжать без перерывов.
"Наша основная цель на предстоящий период — укрепить снижение основной тенденции инфляции, непрерывно продолжать процесс дезинфляции и обеспечить устойчивую ценовую стабильность", — заявил вице-президент.
По его словам, турецкие власти рассчитывают на дальнейшее снижение инфляции благодаря ослаблению внешних ценовых шоков и проводимой согласованной экономической политике.
"Мы ожидаем, что благодаря ослаблению влияния шоков со стороны предложения и поддержке проводимой нами согласованной политики тенденция к снижению инфляции станет более выраженной", — написал Йылмаз.
Власти также продолжат структурные меры, направленные на увеличение предложения и снижение издержек в экономике, добавил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
 
ФинансыМировая экономикаТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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