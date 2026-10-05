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Вице-президент Турции объяснил, как власти намерены сдерживать рост цен

Вице-президент Турции объяснил, как власти намерены сдерживать рост цен - 05.10.2026, ПРАЙМ

Вице-президент Турции объяснил, как власти намерены сдерживать рост цен

Турция продолжит координировать денежно-кредитную, бюджетную и доходную политику, чтобы ограничить влияние внешних ценовых шоков на внутренний рынок и укрепить... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:04+0300

2026-10-05T13:04+0300

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финансы

мировая экономика

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 5 окт – ПРАЙМ. Турция продолжит координировать денежно-кредитную, бюджетную и доходную политику, чтобы ограничить влияние внешних ценовых шоков на внутренний рынок и укрепить устойчивость экономики, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз. Годовая инфляция в Турции по итогам сентября замедлилась до 29,73% с 31,51% месяцем ранее, сообщил Институт статистики страны (TÜİK). "Мы продолжаем проводить денежно-кредитную, бюджетную и доходную политику в тесной координации, чтобы ограничить перенос внешних шоков на внутренние цены и повысить устойчивость нашей экономики", — написал Йылмаз в соцсети X. По его словам, турецкие власти внимательно отслеживают влияние региональных и глобальных событий на внутренние цены, в частности, через стоимость энергоносителей и сырьевых товаров. Йылмаз отметил, что достигнутые в рамках дезинфляционного процесса результаты необходимо укреплять, а снижение инфляции - продолжать без перерывов. "Наша основная цель на предстоящий период — укрепить снижение основной тенденции инфляции, непрерывно продолжать процесс дезинфляции и обеспечить устойчивую ценовую стабильность", — заявил вице-президент. По его словам, турецкие власти рассчитывают на дальнейшее снижение инфляции благодаря ослаблению внешних ценовых шоков и проводимой согласованной экономической политике. "Мы ожидаем, что благодаря ослаблению влияния шоков со стороны предложения и поддержке проводимой нами согласованной политики тенденция к снижению инфляции станет более выраженной", — написал Йылмаз. Власти также продолжат структурные меры, направленные на увеличение предложения и снижение издержек в экономике, добавил он. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

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финансы, мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган