https://1prime.ru/20261005/ukraina-873931109.html

Украина должна была выплатить МВФ четверть миллиарда долларов в сентябре

Украина должна была выплатить МВФ четверть миллиарда долларов в сентябре - 05.10.2026, ПРАЙМ

Украина должна была выплатить МВФ четверть миллиарда долларов в сентябре

Украина на фоне рекордного госдолга должна была выплатить в сентябре четверть миллиарда долларов Международному валютному фонду (МВФ), еще 83 миллиона - в... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T05:02+0300

2026-10-05T05:02+0300

2026-10-05T05:02+0300

мировая экономика

финансы

украина

киев

сша

владимир зеленский

мвф

фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873931109.jpg?1791165745

ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Украина на фоне рекордного госдолга должна была выплатить в сентябре четверть миллиарда долларов Международному валютному фонду (МВФ), еще 83 миллиона - в понедельник, а всего - около миллиарда до конца года, следует из внутренних документов МВФ, которые изучило РИА Новости. Согласно установленному графику, Киев 5 октября должен выплатить 61,2 миллиона единиц специальных прав заимствований (SDR), что соответствует почти 83 миллионам долларов США, как погашение задолженности в рамках механизма расширенного кредитования. Еще 251 миллион долларов Фонд ждал от Украины в сентябре, в документах фигурируют две даты в середине месяца. Всего в 2026 году МВФ, как следует из документов, рассчитывает получить от Украины 959,4 миллиона долларов в качестве погашения задолженности. Ранее американские СМИ со ссылкой на предварительные оценки МВФ сообщили, что Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года. При этом в 4,5 раза с конца мая 2019, когда к власти на Украине пришел Владимир Зеленский, вырос внешний долг страны. Объем заимствований достиг рекордных 215,55 миллиарда долларов.

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, украина, киев, сша, владимир зеленский, мвф, фонд