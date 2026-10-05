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Украина должна была выплатить МВФ четверть миллиарда долларов в сентябре
Украина должна была выплатить МВФ четверть миллиарда долларов в сентябре - 05.10.2026, ПРАЙМ
Украина должна была выплатить МВФ четверть миллиарда долларов в сентябре
Украина на фоне рекордного госдолга должна была выплатить в сентябре четверть миллиарда долларов Международному валютному фонду (МВФ), еще 83 миллиона - в... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T05:02+0300
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ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Украина на фоне рекордного госдолга должна была выплатить в сентябре четверть миллиарда долларов Международному валютному фонду (МВФ), еще 83 миллиона - в понедельник, а всего - около миллиарда до конца года, следует из внутренних документов МВФ, которые изучило РИА Новости.
Согласно установленному графику, Киев 5 октября должен выплатить 61,2 миллиона единиц специальных прав заимствований (SDR), что соответствует почти 83 миллионам долларов США, как погашение задолженности в рамках механизма расширенного кредитования. Еще 251 миллион долларов Фонд ждал от Украины в сентябре, в документах фигурируют две даты в середине месяца.
Всего в 2026 году МВФ, как следует из документов, рассчитывает получить от Украины 959,4 миллиона долларов в качестве погашения задолженности.
Ранее американские СМИ со ссылкой на предварительные оценки МВФ сообщили, что Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года. При этом в 4,5 раза с конца мая 2019, когда к власти на Украине пришел Владимир Зеленский, вырос внешний долг страны. Объем заимствований достиг рекордных 215,55 миллиарда долларов.
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мировая экономика, финансы, украина, киев, сша, владимир зеленский, мвф, фонд
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, МВФ, фонд
Украина должна была выплатить МВФ четверть миллиарда долларов в сентябре
Украина в сентябре должна была выплатить МВФ четверть миллиарда долларов
ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Украина на фоне рекордного госдолга должна была выплатить в сентябре четверть миллиарда долларов Международному валютному фонду (МВФ), еще 83 миллиона - в понедельник, а всего - около миллиарда до конца года, следует из внутренних документов МВФ, которые изучило РИА Новости.
Согласно установленному графику, Киев 5 октября должен выплатить 61,2 миллиона единиц специальных прав заимствований (SDR), что соответствует почти 83 миллионам долларов США, как погашение задолженности в рамках механизма расширенного кредитования. Еще 251 миллион долларов Фонд ждал от Украины в сентябре, в документах фигурируют две даты в середине месяца.
Всего в 2026 году МВФ, как следует из документов, рассчитывает получить от Украины 959,4 миллиона долларов в качестве погашения задолженности.
Ранее американские СМИ со ссылкой на предварительные оценки МВФ сообщили, что Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года. При этом в 4,5 раза с конца мая 2019, когда к власти на Украине пришел Владимир Зеленский, вырос внешний долг страны. Объем заимствований достиг рекордных 215,55 миллиарда долларов.