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"Финансовая дыра": Украине грозит нехватка 70 миллиардов евро, пишет FAZ - 05.10.2026, ПРАЙМ
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"Финансовая дыра": Украине грозит нехватка 70 миллиардов евро, пишет FAZ
"Финансовая дыра": Украине грозит нехватка 70 миллиардов евро, пишет FAZ - 05.10.2026, ПРАЙМ
"Финансовая дыра": Украине грозит нехватка 70 миллиардов евро, пишет FAZ
в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T12:50+0300
2026-10-05T13:30+0300
мировая экономика
украина
евросоюз
ес
кредиты
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В 2027 году Украине грозит нехватка 70 миллиардов евро, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью "В Киеве образуется огромная финансовая дыра" в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung."В 2027 году Украине может не хватить около 70 миллиардов евро, несмотря на уже утвержденную помощь ЕС", — отмечает издание.По данным FAZ, около 40 миллиардов евро из этой суммы необходимы на оборонные расходы, а еще 30 миллиардов — на финансирование других статей бюджета. Издание подчеркивает, что эти деньги понадобятся сверх кредита, выдачу которого Евросоюз уже согласовал с Украиной.Более того, по словам источников издания, без проведения согласованных с ЕС реформ Киеву не стоит даже обращаться к Брюсселю за помощью на следующий год. Издание предполагает, что за заявлениями сторон о проведении ежемесячных встреч скрывается огромный дефицит бюджета Украины, отчасти связанный с резким сокращением доходов. Например, страна больше не может экспортировать зерно через Черное море."Вероятно, в бюджете ЕС на 2027 год еще останется достаточно резервов, чтобы привлечь в долг дополнительные 45 миллиардов евро. Еврокомиссия неохотно раскрывает свои расчеты, однако ряд признаков указывает именно на такую возможность", — заключает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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мировая экономика, украина, евросоюз, ес, кредиты
Мировая экономика, УКРАИНА, Евросоюз, ЕС, кредиты
12:50 05.10.2026 (обновлено: 13:30 05.10.2026)
 
"Финансовая дыра": Украине грозит нехватка 70 миллиардов евро, пишет FAZ

FAZ: Украине грозит нехватка 70 миллиардов евро в 2027 году

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В 2027 году Украине грозит нехватка 70 миллиардов евро, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью "В Киеве образуется огромная финансовая дыра" в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"В 2027 году Украине может не хватить около 70 миллиардов евро, несмотря на уже утвержденную помощь ЕС", — отмечает издание.
По данным FAZ, около 40 миллиардов евро из этой суммы необходимы на оборонные расходы, а еще 30 миллиардов — на финансирование других статей бюджета. Издание подчеркивает, что эти деньги понадобятся сверх кредита, выдачу которого Евросоюз уже согласовал с Украиной.
Более того, по словам источников издания, без проведения согласованных с ЕС реформ Киеву не стоит даже обращаться к Брюсселю за помощью на следующий год. Издание предполагает, что за заявлениями сторон о проведении ежемесячных встреч скрывается огромный дефицит бюджета Украины, отчасти связанный с резким сокращением доходов. Например, страна больше не может экспортировать зерно через Черное море.
"Вероятно, в бюджете ЕС на 2027 год еще останется достаточно резервов, чтобы привлечь в долг дополнительные 45 миллиардов евро. Еврокомиссия неохотно раскрывает свои расчеты, однако ряд признаков указывает именно на такую возможность", — заключает издание.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
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Мировая экономикаУКРАИНАЕвросоюзЕСкредиты
 
 
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