https://1prime.ru/20261005/ukraina-873943875.html

Украина разработала стратегию противостояния с Россией на 30 лет, пишут СМИ

Украина разработала стратегию противостояния с Россией на 30 лет, пишут СМИ - 05.10.2026, ПРАЙМ

Украина разработала стратегию противостояния с Россией на 30 лет, пишут СМИ

Команда нового главкома ВСУ Михаила Драпатого подготовила стратегию противостояния с Россией на 30 вперед, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:03+0300

2026-10-05T13:03+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Команда нового главкома ВСУ Михаила Драпатого подготовила стратегию противостояния с Россией на 30 вперед, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленных собеседников. Владимир Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ 22 июля. При этом, как пишут украинские СМИ, нынешний главком нелоялен к Зеленскому и не имеет в реальности многих полномочий по управлению армией. Зеленский за все время пребывания Драпатого на посту главкома ВСУ подписал лишь несколько поданных им представлений на увольнения и назначения. "Команда Драпатого подготовила, вероятно, первый в своем роде "план войны". В настоящее время он уже несколько недель находится на рассмотрении в СНБО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как сообщили изданию в руководстве одного из корпусов ВСУ, речь идет о долгосрочной стратегии на 30 лет. Как заявил 1 октября президент РФ Владимир Путин, России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима, добавил президент.

https://1prime.ru/20261005/ukraina-873942987.html

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общество , украина, владимир зеленский, владимир путин, всу, россия