https://1prime.ru/20261005/ukraina-873943875.html
Украина разработала стратегию противостояния с Россией на 30 лет, пишут СМИ
Украина разработала стратегию противостояния с Россией на 30 лет, пишут СМИ - 05.10.2026, ПРАЙМ
Украина разработала стратегию противостояния с Россией на 30 лет, пишут СМИ
Команда нового главкома ВСУ Михаила Драпатого подготовила стратегию противостояния с Россией на 30 вперед, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:03+0300
2026-10-05T13:03+0300
2026-10-05T13:03+0300
общество
украина
владимир зеленский
владимир путин
всу
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865768778_0:113:2049:1265_1920x0_80_0_0_0f9e929ddc4d30fd31113dcb98f3e5ab.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Команда нового главкома ВСУ Михаила Драпатого подготовила стратегию противостояния с Россией на 30 вперед, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленных собеседников. Владимир Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ 22 июля. При этом, как пишут украинские СМИ, нынешний главком нелоялен к Зеленскому и не имеет в реальности многих полномочий по управлению армией. Зеленский за все время пребывания Драпатого на посту главкома ВСУ подписал лишь несколько поданных им представлений на увольнения и назначения. "Команда Драпатого подготовила, вероятно, первый в своем роде "план войны". В настоящее время он уже несколько недель находится на рассмотрении в СНБО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как сообщили изданию в руководстве одного из корпусов ВСУ, речь идет о долгосрочной стратегии на 30 лет. Как заявил 1 октября президент РФ Владимир Путин, России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима, добавил президент.
https://1prime.ru/20261005/ukraina-873942987.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865768778_49:0:1862:1360_1920x0_80_0_0_c686e38220bcc07f69ae5c4d23bcd684.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, владимир зеленский, владимир путин, всу, россия
Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВСУ, РОССИЯ
Украина разработала стратегию противостояния с Россией на 30 лет, пишут СМИ
"Украинская правда": в Киеве разработали стратегию противостояния с Россией на 30 лет
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Команда нового главкома ВСУ Михаила Драпатого подготовила стратегию противостояния с Россией на 30 вперед, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленных собеседников.
Владимир Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ 22 июля. При этом, как пишут украинские СМИ, нынешний главком нелоялен к Зеленскому и не имеет в реальности многих полномочий по управлению армией. Зеленский за все время пребывания Драпатого на посту главкома ВСУ подписал лишь несколько поданных им представлений на увольнения и назначения.
"Команда Драпатого подготовила, вероятно, первый в своем роде "план войны". В настоящее время он уже несколько недель находится на рассмотрении в СНБО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Как сообщили изданию в руководстве одного из корпусов ВСУ, речь идет о долгосрочной стратегии на 30 лет.
Как заявил 1 октября президент РФ Владимир Путин, России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима, добавил президент.
"Финансовая дыра": Украине грозит нехватка 70 миллиардов евро, пишет FAZ