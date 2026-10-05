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Украина разработала стратегию противостояния с Россией на 30 лет, пишут СМИ - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Украина разработала стратегию противостояния с Россией на 30 лет, пишут СМИ
Украина разработала стратегию противостояния с Россией на 30 лет, пишут СМИ - 05.10.2026, ПРАЙМ
Украина разработала стратегию противостояния с Россией на 30 лет, пишут СМИ
Команда нового главкома ВСУ Михаила Драпатого подготовила стратегию противостояния с Россией на 30 вперед, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:03+0300
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общество
украина
владимир зеленский
владимир путин
всу
россия
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Команда нового главкома ВСУ Михаила Драпатого подготовила стратегию противостояния с Россией на 30 вперед, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленных собеседников. Владимир Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ 22 июля. При этом, как пишут украинские СМИ, нынешний главком нелоялен к Зеленскому и не имеет в реальности многих полномочий по управлению армией. Зеленский за все время пребывания Драпатого на посту главкома ВСУ подписал лишь несколько поданных им представлений на увольнения и назначения. "Команда Драпатого подготовила, вероятно, первый в своем роде "план войны". В настоящее время он уже несколько недель находится на рассмотрении в СНБО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как сообщили изданию в руководстве одного из корпусов ВСУ, речь идет о долгосрочной стратегии на 30 лет. Как заявил 1 октября президент РФ Владимир Путин, России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима, добавил президент.
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общество , украина, владимир зеленский, владимир путин, всу, россия
Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВСУ, РОССИЯ
13:03 05.10.2026
 
Украина разработала стратегию противостояния с Россией на 30 лет, пишут СМИ

"Украинская правда": в Киеве разработали стратегию противостояния с Россией на 30 лет

© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Команда нового главкома ВСУ Михаила Драпатого подготовила стратегию противостояния с Россией на 30 вперед, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленных собеседников.
Владимир Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ 22 июля. При этом, как пишут украинские СМИ, нынешний главком нелоялен к Зеленскому и не имеет в реальности многих полномочий по управлению армией. Зеленский за все время пребывания Драпатого на посту главкома ВСУ подписал лишь несколько поданных им представлений на увольнения и назначения.
"Команда Драпатого подготовила, вероятно, первый в своем роде "план войны". В настоящее время он уже несколько недель находится на рассмотрении в СНБО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Как сообщили изданию в руководстве одного из корпусов ВСУ, речь идет о долгосрочной стратегии на 30 лет.
Как заявил 1 октября президент РФ Владимир Путин, России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима, добавил президент.
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ОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВСУРОССИЯ
 
 
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