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Украина почти истощила запасы резервных локомотивов, пишет FT - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Украина почти истощила запасы резервных локомотивов, пишет FT
Украина почти истощила запасы резервных локомотивов, пишет FT - 05.10.2026, ПРАЙМ
Украина почти истощила запасы резервных локомотивов, пишет FT
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что страна почти исчерпала свои запасы резервных локомотивов, сообщает газета Financial Times. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:44+0300
2026-10-05T13:44+0300
мировая экономика
украина
financial times
укрзализныця
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что страна почти исчерпала свои запасы резервных локомотивов, сообщает газета Financial Times. "Высоцкий заявил, что у них почти закончились резервные локомотивы", - говорится в сообщении. Как отмечается, министр ведет переговоры с европейскими союзниками о поставке новых подвижных составов. Кабинет министров Украины 29 сентября разрешил компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") проводить до марта 2027 года закупки старых локомотивов и запчастей к ним без тендерных процедур. Украинский политолог Павел Гай-Нижник заявил 1 сентября, что компания "Украинские железные дороги" потеряла 40% подвижного состава. По его данным, во многих регионах страны также повреждены и железнодорожные пути, используемые компанией.
https://1prime.ru/20261005/ukraina-873942987.html
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мировая экономика, украина, financial times, укрзализныця
Мировая экономика, УКРАИНА, Financial Times, Укрзализныця
13:44 05.10.2026
 
Украина почти истощила запасы резервных локомотивов, пишет FT

FT: Украина почти исчерпала свои запасы резервных локомотивов

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что страна почти исчерпала свои запасы резервных локомотивов, сообщает газета Financial Times.
"Высоцкий заявил, что у них почти закончились резервные локомотивы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, министр ведет переговоры с европейскими союзниками о поставке новых подвижных составов.
Кабинет министров Украины 29 сентября разрешил компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") проводить до марта 2027 года закупки старых локомотивов и запчастей к ним без тендерных процедур.
Украинский политолог Павел Гай-Нижник заявил 1 сентября, что компания "Украинские железные дороги" потеряла 40% подвижного состава. По его данным, во многих регионах страны также повреждены и железнодорожные пути, используемые компанией.
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Мировая экономикаУКРАИНАFinancial TimesУкрзализныця
 
 
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