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Мерц пошел по стопам Джонсона в Киеве, пишет JW - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Мерц пошел по стопам Джонсона в Киеве, пишет JW
Мерц пошел по стопам Джонсона в Киеве, пишет JW - 05.10.2026, ПРАЙМ
Мерц пошел по стопам Джонсона в Киеве, пишет JW
Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев 4 октября повторяет курс бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона на затягивание конфликта, пишет ИноСМИ со | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:21+0300
2026-10-05T15:21+0300
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фридрих мерц
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев 4 октября повторяет курс бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона на затягивание конфликта, пишет ИноСМИ со ссылкой на немецкое издание Junge Welt. Как отмечает автор, конфликт мог закончиться еще через пять недель в 2022 году, если бы Джонсон не убедил Владимира Зеленского продолжать боевые действия обещаниями поддержки "столько, сколько потребуется"."Спустя четыре с половиной года Киев вновь принимает известного гостя с Запада. Однако, судя по всему, "столько, сколько потребуется" превратилось в "столько, сколько получится"", — пишет издание.Симптомы очевидны: оценки Всемирного банка по ущербу Украине выросли за год на 100 миллиардов и достигли почти 600 миллиардов долларов. Впервые с 2022 года ЕС дал понять, что не сможет предоставить дополнительные средства на финансирование боевых действий. Министр финансов Украины это признал, а Зеленский заявил, что до конца года страна продержится за счет перераспределения средств.По свидетельству украинских политиков, у страны практически не осталось ракет ПВО. Россия систематически уничтожает инфраструктуру Украины: после железнодорожных депо, электростанций и центров обработки данных настала очередь мостов через Днепр. Новые реактивные дроны с "кабелерезами" перерезают несущие тросы подвесных мостов в Киеве. Власти готовятся строить понтонные переправы, а люди скупают тепловые пушки. При этом рейтинг ХДС упал до 18 процентов, а АдГ, напротив, вырос до 30 процентов, отмечает Junge Welt.
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мировая экономика, киев, украина, германия, борис джонсон, владимир зеленский, фридрих мерц, адг, ес, всемирный банк
Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, АдГ, ЕС, Всемирный банк
15:21 05.10.2026
 
Мерц пошел по стопам Джонсона в Киеве, пишет JW

JW: Мерц обещает поддержку Киеву, теряя поддержку в Германии

CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich MerzНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich Merz
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев 4 октября повторяет курс бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона на затягивание конфликта, пишет ИноСМИ со ссылкой на немецкое издание Junge Welt. Как отмечает автор, конфликт мог закончиться еще через пять недель в 2022 году, если бы Джонсон не убедил Владимира Зеленского продолжать боевые действия обещаниями поддержки "столько, сколько потребуется".
"Спустя четыре с половиной года Киев вновь принимает известного гостя с Запада. Однако, судя по всему, "столько, сколько потребуется" превратилось в "столько, сколько получится"", — пишет издание.
Симптомы очевидны: оценки Всемирного банка по ущербу Украине выросли за год на 100 миллиардов и достигли почти 600 миллиардов долларов. Впервые с 2022 года ЕС дал понять, что не сможет предоставить дополнительные средства на финансирование боевых действий. Министр финансов Украины это признал, а Зеленский заявил, что до конца года страна продержится за счет перераспределения средств.
По свидетельству украинских политиков, у страны практически не осталось ракет ПВО. Россия систематически уничтожает инфраструктуру Украины: после железнодорожных депо, электростанций и центров обработки данных настала очередь мостов через Днепр. Новые реактивные дроны с "кабелерезами" перерезают несущие тросы подвесных мостов в Киеве. Власти готовятся строить понтонные переправы, а люди скупают тепловые пушки. При этом рейтинг ХДС упал до 18 процентов, а АдГ, напротив, вырос до 30 процентов, отмечает Junge Welt.
 
Мировая экономикаКиевУКРАИНАГЕРМАНИЯБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийФридрих МерцАдГЕСВсемирный банк
 
 
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