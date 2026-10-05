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Мерц пошел по стопам Джонсона в Киеве, пишет JW

Мерц пошел по стопам Джонсона в Киеве, пишет JW - 05.10.2026, ПРАЙМ

Мерц пошел по стопам Джонсона в Киеве, пишет JW

Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев 4 октября повторяет курс бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона на затягивание конфликта, пишет ИноСМИ со | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:21+0300

2026-10-05T15:21+0300

2026-10-05T15:21+0300

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украина

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борис джонсон

владимир зеленский

фридрих мерц

адг

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев 4 октября повторяет курс бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона на затягивание конфликта, пишет ИноСМИ со ссылкой на немецкое издание Junge Welt. Как отмечает автор, конфликт мог закончиться еще через пять недель в 2022 году, если бы Джонсон не убедил Владимира Зеленского продолжать боевые действия обещаниями поддержки "столько, сколько потребуется"."Спустя четыре с половиной года Киев вновь принимает известного гостя с Запада. Однако, судя по всему, "столько, сколько потребуется" превратилось в "столько, сколько получится"", — пишет издание.Симптомы очевидны: оценки Всемирного банка по ущербу Украине выросли за год на 100 миллиардов и достигли почти 600 миллиардов долларов. Впервые с 2022 года ЕС дал понять, что не сможет предоставить дополнительные средства на финансирование боевых действий. Министр финансов Украины это признал, а Зеленский заявил, что до конца года страна продержится за счет перераспределения средств.По свидетельству украинских политиков, у страны практически не осталось ракет ПВО. Россия систематически уничтожает инфраструктуру Украины: после железнодорожных депо, электростанций и центров обработки данных настала очередь мостов через Днепр. Новые реактивные дроны с "кабелерезами" перерезают несущие тросы подвесных мостов в Киеве. Власти готовятся строить понтонные переправы, а люди скупают тепловые пушки. При этом рейтинг ХДС упал до 18 процентов, а АдГ, напротив, вырос до 30 процентов, отмечает Junge Welt.

киев

украина

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мировая экономика, киев, украина, германия, борис джонсон, владимир зеленский, фридрих мерц, адг, ес, всемирный банк