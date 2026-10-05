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"Перекрыть дыру": на Украине рассказали о требованиях ЕС для новых кредитов

"Перекрыть дыру": на Украине рассказали о требованиях ЕС для новых кредитов - 05.10.2026, ПРАЙМ

"Перекрыть дыру": на Украине рассказали о требованиях ЕС для новых кредитов

Украина должна выполнить четыре требования для получения транша от Европейского союза в размере 4,26 миллиарда долларов, сообщила глава парламентского комитета... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T16:54+0300

2026-10-05T16:54+0300

2026-10-05T16:54+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Украина должна выполнить четыре требования для получения транша от Европейского союза в размере 4,26 миллиарда долларов, сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. "Основное, что нам нужно сделать, чтобы перекрыть дыру в бюджете, которая появилась, это получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС... Он большой - в объеме 4,26 миллиарда долларов… Чтобы получить этот транш, Украина должна выполнить четыре требования", - сказала Пидласа в комментарии телеканалу "Рада". По ее словам, депутаты должны принять четыре законопроекта, в том числе об отмене налоговой льготы на посылки, об оценке имущества, о создании конкурсной комиссии для отбора членов счетной палаты. Депутат отметила, что деньги Украина может получить до конца октября, если Рада примет необходимые законопроекты на следующей неделе. Премьер Украины Сергей Корецкий заявил 28 сентября, что Украина вновь пересмотрела траты из госбюджета и отказалась от части расходов на фоне острой нехватки денежных средств. Ранее он заявлял, что ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки в законодательство. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

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финансы, мировая экономика, украина, рада, ес, европа