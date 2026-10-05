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Депутат Рады предостерег Украину от продолжения конфликта с Россией
Депутат Рады предостерег Украину от продолжения конфликта с Россией - 05.10.2026, ПРАЙМ
Депутат Рады предостерег Украину от продолжения конфликта с Россией
Продолжение конфликта с Россией грозит для Украины крахом государственности, считает выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:10+0300
2026-10-05T17:10+0300
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Продолжение конфликта с Россией грозит для Украины крахом государственности, считает выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Национальный интерес Украины сегодня – мир… Мир. Договороспособность. Дипломатия. Реальные договоренности с Россией, Беларусью… Наш национальный интерес не может строиться на прямом противостоянии интересам России и Беларуси. Для Украины, находящейся рядом с этими государствами, такая политика означает продолжение конфронтации и войны, означает смерть", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, власти Украины преследуют национальные интересы Великобритании, США, ЕС, но только не свои собственные. Он отметил, что каждый день конфликта - это погибшие и раненые на фронте, разрушенная украинская инфраструктура и падение экономики. Президент РФ Владимир Путин 1 октября заявил, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима, добавил президент.
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Депутат Рады предостерег Украину от продолжения конфликта с Россией
Дмитрук: продолжение конфликта с Россией грозит Украине крахом государственности
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Продолжение конфликта с Россией грозит для Украины крахом государственности, считает выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Национальный интерес Украины сегодня – мир… Мир. Договороспособность. Дипломатия. Реальные договоренности с Россией, Беларусью… Наш национальный интерес не может строиться на прямом противостоянии интересам России и Беларуси. Для Украины, находящейся рядом с этими государствами, такая политика означает продолжение конфронтации и войны, означает смерть", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, власти Украины преследуют национальные интересы Великобритании, США, ЕС, но только не свои собственные. Он отметил, что каждый день конфликта - это погибшие и раненые на фронте, разрушенная украинская инфраструктура и падение экономики.
Президент РФ Владимир Путин 1 октября заявил, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима, добавил президент.