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"Юань оттолкнулся от 12,5": аналитики оценили рост курса валют

"Юань оттолкнулся от 12,5": аналитики оценили рост курса валют - 05.10.2026, ПРАЙМ

"Юань оттолкнулся от 12,5": аналитики оценили рост курса валют

Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели уверенно вырос на фоне анонса Минфином РФ увеличения объема покупок валюты в фонд национального... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T22:26+0300

2026-10-05T22:26+0300

2026-10-05T22:26+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели уверенно вырос на фоне анонса Минфином РФ увеличения объема покупок валюты в фонд национального благосостояния (ФНБ) по бюджетному правилу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 26 копеек и составил 12,75 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,51-12,77 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,75 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в понедельник оттолкнулся вверх от уровня 12,5 рубля, на котором он завершил торги прошлой недели. После оглашения Минфином РФ параметров покупки валюты на рынке в октябре-начале ноября рост юаня усилился, и он вышел на максимумы с 9 сентября. Минфин России с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день. С 7 сентября по 6 октября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составляет 55,6 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 2,5 миллиарда рублей. ЦБ РФ со своей стороны во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Таким образом, итоговые покупки валюты в ФНБ возрастут с 1,92 миллиарда рублей в день до 12,12 миллиарда – в 6,3 раза. "Объявление Минфином объема покупок валюты по бюджетному правилу на период с 7 октября по 6 ноября могло стать триггером ослабления рубля. Импортеры перед высоким сезоном продаж могут становиться активнее, а экспортная выручка поступает неравномерно и с большим временным лагом", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.45 мск падала на 2,2% - до 100 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% - до 102,2 пункта. Прогнозы Рост покупок валюты Минфином в октябре станет фактором давления на рубль, считает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". "В то же время сами по себе операции Минфина вряд ли станут определяющим фактором для курса. Они заранее известны и равномерно распределены во времени, поэтому скорее будут создавать постоянный фон в пользу некоторого ослабления рубля, чем вызывать резкие движения. Итоговый эффект будет зависеть от предложения валютной выручки экспортерами, спроса со стороны импортеров и общего состояния внешнеторговых потоков", - говорит он. Если продажи валюты экспортерами останутся значительными, рынок сможет абсорбировать дополнительный спрос относительно спокойно; при снижении предложения эффект от операций Минфина станет заметнее, полагает Джиоев. Важным системным фактором поддержки рубля остается сохранение жестких денежно-кредитных условий и ожидания монетарной паузы в октябре, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшие дни курсы валют могут искать новые уровни временного равновесия, и они вряд ли будут далеко от текущих. Доллар может двигаться в области 84-86 рублей, юань – 12,5-12,8 рубля", - ожидает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, сша, александр джиоев, минфин, "бкс мир инвестиций", фнб