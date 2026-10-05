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Во Вьетнаме арестовали банду, укравшую 2700 кошек для продажи на мясо - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Во Вьетнаме арестовали банду, укравшую 2700 кошек для продажи на мясо
Во Вьетнаме арестовали банду, укравшую 2700 кошек для продажи на мясо - 05.10.2026, ПРАЙМ
Во Вьетнаме арестовали банду, укравшую 2700 кошек для продажи на мясо
Полиция вьетнамского города Хошимин 4 октября арестовала банду из 12 человек, похищавших кошек для продажи на мясо, арестованные признались в краже 2700... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:41+0300
2026-10-05T18:41+0300
бизнес
общество
вьетнам
домашние животные
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БАНГКОК, 5 окт - ПРАЙМ. Полиция вьетнамского города Хошимин 4 октября арестовала банду из 12 человек, похищавших кошек для продажи на мясо, арестованные признались в краже 2700 животных, сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress. "В воскресенье полиция Хошимина арестовала 12 мужчин, подозреваемых в организации действовавшей по всему городу преступной сети по краже и перепродаже кошек (всего около 2700 особей) для использования в пищу", - сообщает издание. По информации портала, власти установили, что лидером группировки был 39-летний Лу Тхань Бинь. В отношении него и 11 его сообщников ведется расследование по обвинению в хищении имущества. "По данным следствия, Бинь скупал краденых живых кошек, содержал их на объекте в квартале Thoi An, а затем перепродавал на мясо. Бинь сотрудничал с поставщиками, которые вербовали сообщников для создания нескольких групп, промышлявших кражами на окраинах Хошимина", - говорится в сообщении. На допросе 12 подозреваемых признались в краже и продаже примерно 2700 кошек. Власти пока не установили точный срок деятельности этой группировки, сообщает издание. Полиция ликвидировала сеть в ходе рейда, проведенного 8 июля в коммуне Донг-Тхань. Тогда было изъято 50 кошек, 55 ловушек и двое весов, говорится в сообщении. "Из 50 кошек, изъятых в ходе июльского рейда, полиция уже вернула владельцам 13 животных. Остальные... были переданы в социальный центр защиты животных HAVEPAWS, где о них заботятся, пока власти пытаются найти их хозяев", - сообщает VNExpress. Власти призывают жителей, у которых недавно пропали кошки, обращаться в полицию или в социальный центр защиты животных HAVEPAWS, чтобы опознать своих питомцев и оформить их возврат, говорится в сообщении. Согласно законодательству Вьетнама, собаки и кошки считаются частной собственностью, поэтому их кража может квалифицироваться как преступление, предусмотренное статьей уголовного кодекса о хищении имущества.
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бизнес, общество , вьетнам, домашние животные
Бизнес, Общество , ВЬЕТНАМ, домашние животные
18:41 05.10.2026
 
Во Вьетнаме арестовали банду, укравшую 2700 кошек для продажи на мясо

Полиция Вьетнама арестовала в Хошимине 12 человек, укравших 2700 кошек для продажи на мясо

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Вьетнама в Хошимине
Флаг Вьетнама в Хошимине - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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БАНГКОК, 5 окт - ПРАЙМ. Полиция вьетнамского города Хошимин 4 октября арестовала банду из 12 человек, похищавших кошек для продажи на мясо, арестованные признались в краже 2700 животных, сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress.
"В воскресенье полиция Хошимина арестовала 12 мужчин, подозреваемых в организации действовавшей по всему городу преступной сети по краже и перепродаже кошек (всего около 2700 особей) для использования в пищу", - сообщает издание.
По информации портала, власти установили, что лидером группировки был 39-летний Лу Тхань Бинь. В отношении него и 11 его сообщников ведется расследование по обвинению в хищении имущества.
"По данным следствия, Бинь скупал краденых живых кошек, содержал их на объекте в квартале Thoi An, а затем перепродавал на мясо. Бинь сотрудничал с поставщиками, которые вербовали сообщников для создания нескольких групп, промышлявших кражами на окраинах Хошимина", - говорится в сообщении.
На допросе 12 подозреваемых признались в краже и продаже примерно 2700 кошек. Власти пока не установили точный срок деятельности этой группировки, сообщает издание.
Полиция ликвидировала сеть в ходе рейда, проведенного 8 июля в коммуне Донг-Тхань. Тогда было изъято 50 кошек, 55 ловушек и двое весов, говорится в сообщении.
"Из 50 кошек, изъятых в ходе июльского рейда, полиция уже вернула владельцам 13 животных. Остальные... были переданы в социальный центр защиты животных HAVEPAWS, где о них заботятся, пока власти пытаются найти их хозяев", - сообщает VNExpress.
Власти призывают жителей, у которых недавно пропали кошки, обращаться в полицию или в социальный центр защиты животных HAVEPAWS, чтобы опознать своих питомцев и оформить их возврат, говорится в сообщении.
Согласно законодательству Вьетнама, собаки и кошки считаются частной собственностью, поэтому их кража может квалифицироваться как преступление, предусмотренное статьей уголовного кодекса о хищении имущества.
 
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