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Россиянам рассказали, как снизить ставку по семейной ипотеке

Россиянам рассказали, как снизить ставку по семейной ипотеке - 05.10.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как снизить ставку по семейной ипотеке

С 1 октября условия семейной ипотеки изменились: для семей с тремя детьми ставка выросла с 6% до 8% годовых. При этом льготный лимит кредита для столичного... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T03:03+0300

2026-10-05T03:03+0300

2026-10-05T03:03+0300

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. С 1 октября условия семейной ипотеки изменились: для семей с тремя детьми ставка выросла с 6% до 8% годовых. При этом льготный лимит кредита для столичного региона увеличен с 12 миллионов до 18 миллионов рублей. Как рассказал агентству "Прайм" сооснователь Группы Родина Антон Винер, новые правила выстроены по принципу: чем больше детей, тем ниже процент.Так, родители с четырьмя детьми могут оформить кредит под 6%, а семьи с пятью и более детьми — под 4%. Обязательное условие для получения льготы — наличие в семье ребенка дошкольного возраста, которому на момент заключения договора еще не исполнилось семи лет.Увеличенный лимит в 18 миллионов рублей действует только в Москве и Подмосковье. В остальных регионах максимальная субсидируемая часть кредита не превышает 10 миллионов рублей."Эта мера призвана компенсировать более высокие цены на жилье в столице. Важно понимать: льготный лимит — это не стоимость квартиры, а лишь часть кредита, на которую распространяется господдержка", - говорит Винер.Если стоимости жилья превышает льготный порог, разницу можно взять по рыночной ставке. Например, при покупке квартиры за 30 миллионов рублей с первоначальным взносом 20% (6 миллионов) оставшиеся 24 миллиона делятся так: 18 миллионов — по ставке 8%, еще 6 миллионов — по рыночной (около 19%). При сроке 15 лет ежемесячный платеж составит примерно 273 тысячи рублей.Снизить ставку можно, увеличив первый взнос. Если оплатить не менее половины стоимости квартиры, семейная ставка составит не более 6%. В примере с жильем за 30 миллионов рублей при взносе 15 миллионов и кредите на 15 лет платеж снизится до 127 тысяч рублей в месяц.Есть и временное ограничение: государство субсидирует льготную ставку не дольше 15 лет. Если кредит превышает семейный лимит, условия по рыночной части нужно уточнять в банке. Эксперт рекомендует оценивать не только ставку, но и полный ежемесячный платеж по всем частям кредита.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, недвижимость, бизнес, семейная ипотека