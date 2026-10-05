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Россиянам рассказали, как снизить ставку по семейной ипотеке - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, как снизить ставку по семейной ипотеке
Россиянам рассказали, как снизить ставку по семейной ипотеке - 05.10.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как снизить ставку по семейной ипотеке
С 1 октября условия семейной ипотеки изменились: для семей с тремя детьми ставка выросла с 6% до 8% годовых. При этом льготный лимит кредита для столичного... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T03:03+0300
2026-10-05T03:03+0300
эксклюзив
недвижимость
бизнес
семейная ипотека
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. С 1 октября условия семейной ипотеки изменились: для семей с тремя детьми ставка выросла с 6% до 8% годовых. При этом льготный лимит кредита для столичного региона увеличен с 12 миллионов до 18 миллионов рублей. Как рассказал агентству "Прайм" сооснователь Группы Родина Антон Винер, новые правила выстроены по принципу: чем больше детей, тем ниже процент.Так, родители с четырьмя детьми могут оформить кредит под 6%, а семьи с пятью и более детьми — под 4%. Обязательное условие для получения льготы — наличие в семье ребенка дошкольного возраста, которому на момент заключения договора еще не исполнилось семи лет.Увеличенный лимит в 18 миллионов рублей действует только в Москве и Подмосковье. В остальных регионах максимальная субсидируемая часть кредита не превышает 10 миллионов рублей."Эта мера призвана компенсировать более высокие цены на жилье в столице. Важно понимать: льготный лимит — это не стоимость квартиры, а лишь часть кредита, на которую распространяется господдержка", - говорит Винер.Если стоимости жилья превышает льготный порог, разницу можно взять по рыночной ставке. Например, при покупке квартиры за 30 миллионов рублей с первоначальным взносом 20% (6 миллионов) оставшиеся 24 миллиона делятся так: 18 миллионов — по ставке 8%, еще 6 миллионов — по рыночной (около 19%). При сроке 15 лет ежемесячный платеж составит примерно 273 тысячи рублей.Снизить ставку можно, увеличив первый взнос. Если оплатить не менее половины стоимости квартиры, семейная ставка составит не более 6%. В примере с жильем за 30 миллионов рублей при взносе 15 миллионов и кредите на 15 лет платеж снизится до 127 тысяч рублей в месяц.Есть и временное ограничение: государство субсидирует льготную ставку не дольше 15 лет. Если кредит превышает семейный лимит, условия по рыночной части нужно уточнять в банке. Эксперт рекомендует оценивать не только ставку, но и полный ежемесячный платеж по всем частям кредита.
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эксклюзив, недвижимость, бизнес, семейная ипотека
Эксклюзив, Недвижимость, Бизнес, семейная ипотека
03:03 05.10.2026
 
Россиянам рассказали, как снизить ставку по семейной ипотеке

Эксперт Винер: чем больше детей, тем ниже процент

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБракосочетания на Красную Горку в Москве
Бракосочетания на Красную Горку в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. С 1 октября условия семейной ипотеки изменились: для семей с тремя детьми ставка выросла с 6% до 8% годовых. При этом льготный лимит кредита для столичного региона увеличен с 12 миллионов до 18 миллионов рублей. Как рассказал агентству "Прайм" сооснователь Группы Родина Антон Винер, новые правила выстроены по принципу: чем больше детей, тем ниже процент.
Так, родители с четырьмя детьми могут оформить кредит под 6%, а семьи с пятью и более детьми — под 4%. Обязательное условие для получения льготы — наличие в семье ребенка дошкольного возраста, которому на момент заключения договора еще не исполнилось семи лет.
Увеличенный лимит в 18 миллионов рублей действует только в Москве и Подмосковье. В остальных регионах максимальная субсидируемая часть кредита не превышает 10 миллионов рублей.
"Эта мера призвана компенсировать более высокие цены на жилье в столице. Важно понимать: льготный лимит — это не стоимость квартиры, а лишь часть кредита, на которую распространяется господдержка", - говорит Винер.
Если стоимости жилья превышает льготный порог, разницу можно взять по рыночной ставке. Например, при покупке квартиры за 30 миллионов рублей с первоначальным взносом 20% (6 миллионов) оставшиеся 24 миллиона делятся так: 18 миллионов — по ставке 8%, еще 6 миллионов — по рыночной (около 19%). При сроке 15 лет ежемесячный платеж составит примерно 273 тысячи рублей.
Объем выдач семейной ипотеки в Сбербанке стал рекордным за всю историю
1 октября, 15:44
Снизить ставку можно, увеличив первый взнос. Если оплатить не менее половины стоимости квартиры, семейная ставка составит не более 6%. В примере с жильем за 30 миллионов рублей при взносе 15 миллионов и кредите на 15 лет платеж снизится до 127 тысяч рублей в месяц.
Есть и временное ограничение: государство субсидирует льготную ставку не дольше 15 лет. Если кредит превышает семейный лимит, условия по рыночной части нужно уточнять в банке. Эксперт рекомендует оценивать не только ставку, но и полный ежемесячный платеж по всем частям кредита.
 
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