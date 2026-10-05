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В Малайзии обсуждают с перевозчиками запуск авиасообщения с Россией

В Малайзии обсуждают с перевозчиками запуск авиасообщения с Россией - 05.10.2026, ПРАЙМ

В Малайзии обсуждают с перевозчиками запуск авиасообщения с Россией

Власти Малайзии обсуждают запуск авиасообщения с Россией и на встречах с представителями авиакомпаний "Аэрофлот" и Red Wings увидели их интерес к этой теме,... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:50+0300

2026-10-05T17:50+0300

2026-10-05T17:52+0300

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хайнань

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Власти Малайзии обсуждают запуск авиасообщения с Россией и на встречах с представителями авиакомпаний "Аэрофлот" и Red Wings увидели их интерес к этой теме, рассказал РИА Новости малайзийский министр туризма, искусств и культуры Тионг Кинг Синг. "У нас прошли обсуждения с "Аэрофлотом", а также с Red Wings", - сказал министр на полях малайзийской туристической презентации в Москве. По его словам, "Аэрофлоту" интересен запуск авиасообщения с Малайзией, но сейчас речь идет о рейсах не напрямую из России в Малайзию, а, например, через Хайкоу на китайском острове Хайнань. РИА Новости запросило комментарий компании "Аэрофлот". "Что касается Red Wings, их весьма интересует запуск чартерных рейсов. Так что мы соберем малайзийские туристические агентства, как и российские из Москвы или Петербурга, чтобы вместе проработать вопрос рекламирования таких прямых перелетов", - добавил министр. Он объяснил, что в туристической отрасли есть опасения относительно невысокой загрузки этих рейсов в случае их запуска. Это может быть связано с тем, что Малайзию как направление для отдыха еще не очень хорошо знают в России, полагает министр.

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бизнес, туризм, россия, малайзия, москва, хайнань, аэрофлот, red wings