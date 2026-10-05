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Украинским водителям посоветовали держать запас топлива на две-три недели - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Украинским водителям посоветовали держать запас топлива на две-три недели
Украинским водителям посоветовали держать запас топлива на две-три недели - 05.10.2026, ПРАЙМ
Украинским водителям посоветовали держать запас топлива на две-три недели
Украинским водителям нужно иметь запас топлива на две-три недели из-за возможных перебоев в поставках, передает агентство УНИАН со ссылкой на директора... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T22:10+0300
2026-10-05T22:10+0300
украина
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Украинским водителям нужно иметь запас топлива на две-три недели из-за возможных перебоев в поставках, передает агентство УНИАН со ссылкой на директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна. "Украинским водителям советуют держать запас топлива на две-три недели - это 50-70 литров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. Агентство со ссылкой на Куюна пишет, что в отдельных регионах возможны временные перебои с поставками топлива в случае повреждения маршрутов доставки. Украинский портал "Новости.Live" 25 сентября сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо на Украине превысили 102,9 гривны, или 2,3 доллара за литр.
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192
40
192
40
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УКРАИНА
22:10 05.10.2026
 
Украинским водителям посоветовали держать запас топлива на две-три недели

УНИАН: украинским водителям нужно иметь запас топлива на две-три недели

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Украинским водителям нужно иметь запас топлива на две-три недели из-за возможных перебоев в поставках, передает агентство УНИАН со ссылкой на директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.
"Украинским водителям советуют держать запас топлива на две-три недели - это 50-70 литров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
Агентство со ссылкой на Куюна пишет, что в отдельных регионах возможны временные перебои с поставками топлива в случае повреждения маршрутов доставки.
Украинский портал "Новости.Live" 25 сентября сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо на Украине превысили 102,9 гривны, или 2,3 доллара за литр.
 
УКРАИНА
 
 
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