https://1prime.ru/20261005/vylov-873930428.html
Вылов рыбы ограничили на новом участке Каспийского моря
Вылов рыбы ограничили на новом участке Каспийского моря - 05.10.2026, ПРАЙМ
Вылов рыбы ограничили на новом участке Каспийского моря
Вылов рыбы ограничили на новом участке Каспийского моря площадью более 1,5 тысячи квадратных километров, это нужно для сохранения водных биологических ресурсов, | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T02:26+0300
2026-10-05T02:26+0300
2026-10-05T02:26+0300
россия
каспийское море
росрыболовство
минсельхоз
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Вылов рыбы ограничили на новом участке Каспийского моря площадью более 1,5 тысячи квадратных километров, это нужно для сохранения водных биологических ресурсов, которые в настоящее время сильно уступают своим историческим максимумам, сообщили РИА Новости в Росрыболовстве.
"В соответствии с приказом Минсельхоза РФ запрет вылова биологических ресурсов в Каспийском море в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне касается введения нового запретного участка... Площадь нового запретного участка составляет около 1550 квадратных километров", - сообщили в ведомстве.
Там напомнили, что Каспийское море - это уникальный водоем. В его границах в наиболее продуктивной зоне перед дельтой Волги еще во второй половине девятнадцатого века была создана особая "заповедная" зона - Волжское предустьевое запретное пространство (ВЗПП). В этой заповедной зоне ведение рыболовства было запрещено.
"На протяжении более чем 150 лет, прошедших с того времени, границы ВЗПП пересматривались вследствие разных обстоятельств более 10 раз", - рассказали в ведомстве.
"В современный период установление новых границ нового Волжского предустьевого запретного пространства связано с сильно изменившимися характеристиками Каспийского моря, претерпевающего снижение уровня на протяжении примерно 30 лет", - добавили в Росрыболовстве.
Там подчеркнули, что установление запретных районов для осуществления отдельных видов рыболовства как раз и направлено на сохранение запасов водных биологических ресурсов, которые в настоящее время сильно уступают своим историческим максимумам для основных, пользующихся потребительским спросом, видов водных биологических ресурсов.
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россия, каспийское море, росрыболовство, минсельхоз
РОССИЯ, Каспийское море, Росрыболовство, Минсельхоз
Вылов рыбы ограничили на новом участке Каспийского моря
Росрыболовство: на новом участке Каспийского моря ограничили вылов рыбы
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Вылов рыбы ограничили на новом участке Каспийского моря площадью более 1,5 тысячи квадратных километров, это нужно для сохранения водных биологических ресурсов, которые в настоящее время сильно уступают своим историческим максимумам, сообщили РИА Новости в Росрыболовстве.
"В соответствии с приказом Минсельхоза РФ запрет вылова биологических ресурсов в Каспийском море в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне касается введения нового запретного участка... Площадь нового запретного участка составляет около 1550 квадратных километров", - сообщили в ведомстве.
Там напомнили, что Каспийское море - это уникальный водоем. В его границах в наиболее продуктивной зоне перед дельтой Волги еще во второй половине девятнадцатого века была создана особая "заповедная" зона - Волжское предустьевое запретное пространство (ВЗПП). В этой заповедной зоне ведение рыболовства было запрещено.
"На протяжении более чем 150 лет, прошедших с того времени, границы ВЗПП пересматривались вследствие разных обстоятельств более 10 раз", - рассказали в ведомстве.
"В современный период установление новых границ нового Волжского предустьевого запретного пространства связано с сильно изменившимися характеристиками Каспийского моря, претерпевающего снижение уровня на протяжении примерно 30 лет", - добавили в Росрыболовстве.
Там подчеркнули, что установление запретных районов для осуществления отдельных видов рыболовства как раз и направлено на сохранение запасов водных биологических ресурсов, которые в настоящее время сильно уступают своим историческим максимумам для основных, пользующихся потребительским спросом, видов водных биологических ресурсов.