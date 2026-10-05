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Йемен заявил о контроле над аэропортом вблизи Баб-эль-Мандебского пролива

Йемен заявил о контроле над аэропортом вблизи Баб-эль-Мандебского пролива - 05.10.2026, ПРАЙМ

Йемен заявил о контроле над аэропортом вблизи Баб-эль-Мандебского пролива

Проправительственные войска взяли под контроль аэропорт в стратегически важном городе Зубаб на юго-западе Йемена, сообщил представитель армии Йемена Маджид... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:13+0300

2026-10-05T13:13+0300

2026-10-05T13:36+0300

йемен

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ДОХА, 5 окт - ПРАЙМ. Проправительственные войска взяли под контроль аэропорт в стратегически важном городе Зубаб на юго-западе Йемена, сообщил представитель армии Йемена Маджид ан-Назили в социальной сети Х. "Аэропорт в Зубабе перешел под контроль правительственных войск", - написал он. Кроме того, по словам ан-Назили, проправительственным войскам удалось перерезать дорогу между главными населенными пунктами вблизи Баб-эль-Мандебского пролива - Зубабом и Эль-Моха - и взять эту трассу под контроль. "Сотни окруженных бойцов в рядах хуситов в районе Зубаб, которые сдались правительственным войскам", - добавил представитель армии. Кроме того, вооруженные силы на стороне международно признанного правительства Йемена начали наступление на столицу Сану, которая находится под контролем правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла", сообщил ан-Назили.Ранее йеменская армия заявила об установлении контроля над районом Зубаб и другими стратегически важными районами вблизи Баб-эль-Мандебского пролива во время начатой в выходные операции против хуситов.

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