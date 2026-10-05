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Армия Йемена отбила у хуситов город Моха на Красном море

Армия Йемена отбила у хуситов город Моха на Красном море - 05.10.2026, ПРАЙМ

Армия Йемена отбила у хуситов город Моха на Красном море

Войска на стороне международно признанного правительства Йемена смогли вернуть контроль над портовым городом Моха на юго-западе страны, который был захвачен... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T18:56+0300

2026-10-05T18:56+0300

2026-10-05T18:56+0300

йемен

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ДОХА, 5 окт - ПРАЙМ. Войска на стороне международно признанного правительства Йемена смогли вернуть контроль над портовым городом Моха на юго-западе страны, который был захвачен мятежниками-хуситами 10 сентября, сообщило йеменское госагентство новостей Saba. "Силы "Щит нации" и бригады "Гиганты" при поддержке сил народного ополчения установили контроль над городом Моха в западной части провинции Таиз после ожесточенных боев с террористическими формированиями хуситов", - передало агентство со ссылкой на военных. Город Моха расположен в 74 километрах к северу от Баб-эль-Мандебского пролива.

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