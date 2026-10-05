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Россия призвала МАГАТЭ осудить удары Киева по Запорожской АЭС - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Россия призвала МАГАТЭ осудить удары Киева по Запорожской АЭС
Россия призвала МАГАТЭ осудить удары Киева по Запорожской АЭС - 05.10.2026, ПРАЙМ
Россия призвала МАГАТЭ осудить удары Киева по Запорожской АЭС
Россия призывает руководство МАГАТЭ решительно осудить преступные действия киевского режима, который целенаправленно создает угрозу масштабной ядерной аварии,... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T21:02+0300
2026-10-05T21:04+0300
мировая экономика
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киев
запад
мид рф
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Россия призывает руководство МАГАТЭ решительно осудить преступные действия киевского режима, который целенаправленно создает угрозу масштабной ядерной аварии, атакуя Запорожскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ночь на понедельник украинские силы атаковали лабораторный корпус ЗАЭС и здание по переработке радиоактивных отходов. Как напомнила Захарова, 4 октября ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по лабораторно-бытовому корпусу №2 станции, расположенному в 200 метрах от энергоблоков."Призываем руководство МАГАТЭ решительно осудить преступные действия Киева и его спонсоров", — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД России.Захарова подчеркнула, что активизация обстрелов ЗАЭС стала возможной из-за отсутствия должной реакции западных государств, которые фактически потакают новым провокациям и продолжают снабжать Украину оружием."Подобное отношение к ударам ВСУ по ЗАЭС показывает настоящую цену рассуждениям представителей этих стран о ядерной и физической безопасности на международных площадках, будь то МАГАТЭ и ООН", — добавила она.
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мировая экономика, украина, киев, запад, мид рф, мария захарова, запорожская аэс
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, МИД РФ, Мария Захарова, Запорожская АЭС
21:02 05.10.2026 (обновлено: 21:04 05.10.2026)
 
Россия призвала МАГАТЭ осудить удары Киева по Запорожской АЭС

Захарова: атаки на Запорожской АЭС стали возможны из-за поставок западного оружия Украине

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Россия призывает руководство МАГАТЭ решительно осудить преступные действия киевского режима, который целенаправленно создает угрозу масштабной ядерной аварии, атакуя Запорожскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ночь на понедельник украинские силы атаковали лабораторный корпус ЗАЭС и здание по переработке радиоактивных отходов. Как напомнила Захарова, 4 октября ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по лабораторно-бытовому корпусу №2 станции, расположенному в 200 метрах от энергоблоков.
"Призываем руководство МАГАТЭ решительно осудить преступные действия Киева и его спонсоров", — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД России.
Захарова подчеркнула, что активизация обстрелов ЗАЭС стала возможной из-за отсутствия должной реакции западных государств, которые фактически потакают новым провокациям и продолжают снабжать Украину оружием.
"Подобное отношение к ударам ВСУ по ЗАЭС показывает настоящую цену рассуждениям представителей этих стран о ядерной и физической безопасности на международных площадках, будь то МАГАТЭ и ООН", — добавила она.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевЗАПАДМИД РФМария ЗахароваЗапорожская АЭС
 
 
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