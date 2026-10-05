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Названы самые высокие зарплаты в России в июле
Названы самые высокие зарплаты в России в июле - 05.10.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокие зарплаты в России в июле
Средние зарплаты более 500 тысяч рублей в июле получали занятые в перестраховании и холдингах, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T00:22+0300
2026-10-05T00:22+0300
2026-10-05T00:22+0300
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Средние зарплаты более 500 тысяч рублей в июле получали занятые в перестраховании и холдингах, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Так, в перестраховании средние трудовые доходы составили 653,7 тысячи рублей, а в холдингах – 542,5 тысячи рублей.
В остальных отраслях средние зарплаты в июле были ниже 500 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысячи рублей.
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россия
Названы самые высокие зарплаты в России в июле
Средние зарплаты в перестраховании и холдингах в июле составили более 500 тысяч рублей
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Средние зарплаты более 500 тысяч рублей в июле получали занятые в перестраховании и холдингах, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Так, в перестраховании средние трудовые доходы составили 653,7 тысячи рублей, а в холдингах – 542,5 тысячи рублей.
В остальных отраслях средние зарплаты в июле были ниже 500 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысячи рублей.