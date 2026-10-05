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Минфин купит валюту и золото почти на 280 миллиардов рублей

Минфин купит валюту и золото почти на 280 миллиардов рублей - 05.10.2026, ПРАЙМ

Минфин купит валюту и золото почти на 280 миллиардов рублей

Минфин России с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день, говорится в... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T12:30+0300

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финансы

минфин

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Минфин России с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день, говорится в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2026 года в размере 289,46 миллиарда рублей", - сообщил Минфин. "Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2026 года составило -10,04 миллиарда рублей", - добавляет он. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 279,42 миллиарда рублей", - продолжается в сообщении. "Операции будут проводиться в период с 7 октября 2026 года по 6 ноября 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В период с 7 сентября по 6 октября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составляет 55,6 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 2,5 миллиарда рублей.

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финансы, минфин