https://1prime.ru/20261005/zoloto-873941990.html
Минфин купит валюту и золото почти на 280 миллиардов рублей
Минфин купит валюту и золото почти на 280 миллиардов рублей - 05.10.2026, ПРАЙМ
Минфин купит валюту и золото почти на 280 миллиардов рублей
Минфин России с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день, говорится в... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T12:30+0300
2026-10-05T12:30+0300
2026-10-05T12:44+0300
финансы
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Минфин России с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день, говорится в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2026 года в размере 289,46 миллиарда рублей", - сообщил Минфин. "Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2026 года составило -10,04 миллиарда рублей", - добавляет он. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 279,42 миллиарда рублей", - продолжается в сообщении. "Операции будут проводиться в период с 7 октября 2026 года по 6 ноября 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В период с 7 сентября по 6 октября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составляет 55,6 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 2,5 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, минфин
Минфин купит валюту и золото почти на 280 миллиардов рублей
Минфин в октябре купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Минфин России с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день, говорится в материалах на сайте министерства.
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2026 года в размере 289,46 миллиарда рублей", - сообщил Минфин
.
"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2026 года составило -10,04 миллиарда рублей", - добавляет он.
"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 279,42 миллиарда рублей", - продолжается в сообщении.
"Операции будут проводиться в период с 7 октября 2026 года по 6 ноября 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В период с 7 сентября по 6 октября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составляет 55,6 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 2,5 миллиарда рублей.