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В "Абрау-Дюрсо" рассказали о росте качества и уровня российского виноделия

В "Абрау-Дюрсо" рассказали о росте качества и уровня российского виноделия - 06.10.2026, ПРАЙМ

В "Абрау-Дюрсо" рассказали о росте качества и уровня российского виноделия

Качество и уровень российского виноделия растут, отечественные производители выпускают продукцию мирового уровня, заявил РИА Новости директор по виноделию... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:47+0300

2026-10-06T12:47+0300

2026-10-06T13:09+0300

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крым

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АБРАУ-ДЮРСО, 6 окт - ПРАЙМ. Качество и уровень российского виноделия растут, отечественные производители выпускают продукцию мирового уровня, заявил РИА Новости директор по виноделию "Абрау-Дюрсо" Жорж Бланк. "Виноделие России за последние годы продемонстрировало значительную трансформацию: выросли качество и уровень профессионализма игроков рынка",- сказал он. По его словам, такие регионы, как Краснодарский край, Крым и Дагестан более системно развивают виноградники, значительно инвестируют в технологии виноделия. "Эту динамику поддерживает государственная политика импортозамещения, а также растущий интерес потребителей к российским винам",- заметил собеседник агентства. "С технической точки зрения отмечаю лучший контроль за зрелостью винограда при сборе, расширение ассортимента сортов и повышение внимание к особенностям терруара. Ряд российских производителей выпускают высококачественные вина международного уровня, особенно это заметно в сегменте игристых и выдержанных красных вин",- заключил Бланк.

краснодарский край

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бизнес, россия, краснодарский край, крым, дагестан