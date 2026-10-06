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В "Абрау-Дюрсо" рассказали о росте качества и уровня российского виноделия - 06.10.2026, ПРАЙМ
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В "Абрау-Дюрсо" рассказали о росте качества и уровня российского виноделия
В "Абрау-Дюрсо" рассказали о росте качества и уровня российского виноделия - 06.10.2026, ПРАЙМ
В "Абрау-Дюрсо" рассказали о росте качества и уровня российского виноделия
Качество и уровень российского виноделия растут, отечественные производители выпускают продукцию мирового уровня, заявил РИА Новости директор по виноделию... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:47+0300
2026-10-06T13:09+0300
бизнес
россия
краснодарский край
крым
дагестан
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АБРАУ-ДЮРСО, 6 окт - ПРАЙМ. Качество и уровень российского виноделия растут, отечественные производители выпускают продукцию мирового уровня, заявил РИА Новости директор по виноделию "Абрау-Дюрсо" Жорж Бланк. "Виноделие России за последние годы продемонстрировало значительную трансформацию: выросли качество и уровень профессионализма игроков рынка",- сказал он. По его словам, такие регионы, как Краснодарский край, Крым и Дагестан более системно развивают виноградники, значительно инвестируют в технологии виноделия. "Эту динамику поддерживает государственная политика импортозамещения, а также растущий интерес потребителей к российским винам",- заметил собеседник агентства. "С технической точки зрения отмечаю лучший контроль за зрелостью винограда при сборе, расширение ассортимента сортов и повышение внимание к особенностям терруара. Ряд российских производителей выпускают высококачественные вина международного уровня, особенно это заметно в сегменте игристых и выдержанных красных вин",- заключил Бланк.
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192
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192
40
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4.7
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бизнес, россия, краснодарский край, крым, дагестан
Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, КРЫМ, Дагестан
12:47 06.10.2026 (обновлено: 13:09 06.10.2026)
 
В "Абрау-Дюрсо" рассказали о росте качества и уровня российского виноделия

Директор "Абрау-Дюрсо" Бланк: качество и уровень российского виноделия растут

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АБРАУ-ДЮРСО, 6 окт - ПРАЙМ. Качество и уровень российского виноделия растут, отечественные производители выпускают продукцию мирового уровня, заявил РИА Новости директор по виноделию "Абрау-Дюрсо" Жорж Бланк.
"Виноделие России за последние годы продемонстрировало значительную трансформацию: выросли качество и уровень профессионализма игроков рынка",- сказал он.
По его словам, такие регионы, как Краснодарский край, Крым и Дагестан более системно развивают виноградники, значительно инвестируют в технологии виноделия.
"Эту динамику поддерживает государственная политика импортозамещения, а также растущий интерес потребителей к российским винам",- заметил собеседник агентства.
"С технической точки зрения отмечаю лучший контроль за зрелостью винограда при сборе, расширение ассортимента сортов и повышение внимание к особенностям терруара. Ряд российских производителей выпускают высококачественные вина международного уровня, особенно это заметно в сегменте игристых и выдержанных красных вин",- заключил Бланк.
 
БизнесРОССИЯКраснодарский крайКРЫМДагестан
 
 
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