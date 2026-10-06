https://1prime.ru/20261006/aeroflot-874005073.html

"Аэрофлот" назвал условия перевозки домашних животных

"Аэрофлот" назвал условия перевозки домашних животных - 06.10.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" назвал условия перевозки домашних животных

Перевозить домашних животных рейсами "Аэрофлота" можно только при наличии ветеринарных документов и в случае наличия переноски соответствующего размера,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T20:02+0300

2026-10-06T20:02+0300

2026-10-06T20:02+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Перевозить домашних животных рейсами "Аэрофлота" можно только при наличии ветеринарных документов и в случае наличия переноски соответствующего размера, рассказала авиакомпания. "Первое и важнейшее условие — обязательное согласование перевозки и полный комплект ветеринарных документов. Перед полетом животному необходимо пройти клинический осмотр… К транспортировке животного принимаются жесткие контейнеры и мягкие переноски. Питомец должен иметь возможность свободно лежать, стоять и разворачиваться внутри", - говорится в сообщении. Услугу по перевозке животных нужно оформлять заранее - не позднее чем за 36 часов при перевозке на соседнем кресле и не позднее чем за шесть часов в остальных случаях. Также в авиакомпании отметили, что в случае отсутствия необходимых документов и отметок в перевозке будет отказано. Для международных рейсов дополнительно оформляется ветеринарный сертификат. Габариты переноски также строго регламентированы и зависят от способа перевозки. Для размещения под впереди стоящим креслом в салоне установлены следующие параметры: жесткий контейнер — до 44×30×26 см, а мягкая сумка — до 126 см по сумме трех измерений. При этом перевозка контейнера с животным в салоне возможна, если вес контейнера вместе с животным не превышает 8 килограммов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , аэрофлот