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"Аэрофлот" назвал условия перевозки домашних животных - 06.10.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" назвал условия перевозки домашних животных
"Аэрофлот" назвал условия перевозки домашних животных - 06.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" назвал условия перевозки домашних животных
Перевозить домашних животных рейсами "Аэрофлота" можно только при наличии ветеринарных документов и в случае наличия переноски соответствующего размера,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T20:02+0300
2026-10-06T20:02+0300
бизнес
общество
аэрофлот
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Перевозить домашних животных рейсами "Аэрофлота" можно только при наличии ветеринарных документов и в случае наличия переноски соответствующего размера, рассказала авиакомпания. "Первое и важнейшее условие — обязательное согласование перевозки и полный комплект ветеринарных документов. Перед полетом животному необходимо пройти клинический осмотр… К транспортировке животного принимаются жесткие контейнеры и мягкие переноски. Питомец должен иметь возможность свободно лежать, стоять и разворачиваться внутри", - говорится в сообщении. Услугу по перевозке животных нужно оформлять заранее - не позднее чем за 36 часов при перевозке на соседнем кресле и не позднее чем за шесть часов в остальных случаях. Также в авиакомпании отметили, что в случае отсутствия необходимых документов и отметок в перевозке будет отказано. Для международных рейсов дополнительно оформляется ветеринарный сертификат. Габариты переноски также строго регламентированы и зависят от способа перевозки. Для размещения под впереди стоящим креслом в салоне установлены следующие параметры: жесткий контейнер — до 44×30×26 см, а мягкая сумка — до 126 см по сумме трех измерений. При этом перевозка контейнера с животным в салоне возможна, если вес контейнера вместе с животным не превышает 8 килограммов.
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5
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бизнес, общество , аэрофлот
Бизнес, Общество , Аэрофлот
20:02 06.10.2026
 
"Аэрофлот" назвал условия перевозки домашних животных

"Аэрофлот": перевозить домашних животных можно только при наличии ветеринарных документов

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Перевозить домашних животных рейсами "Аэрофлота" можно только при наличии ветеринарных документов и в случае наличия переноски соответствующего размера, рассказала авиакомпания.
"Первое и важнейшее условие — обязательное согласование перевозки и полный комплект ветеринарных документов. Перед полетом животному необходимо пройти клинический осмотр… К транспортировке животного принимаются жесткие контейнеры и мягкие переноски. Питомец должен иметь возможность свободно лежать, стоять и разворачиваться внутри", - говорится в сообщении.
Услугу по перевозке животных нужно оформлять заранее - не позднее чем за 36 часов при перевозке на соседнем кресле и не позднее чем за шесть часов в остальных случаях.
Также в авиакомпании отметили, что в случае отсутствия необходимых документов и отметок в перевозке будет отказано. Для международных рейсов дополнительно оформляется ветеринарный сертификат.
Габариты переноски также строго регламентированы и зависят от способа перевозки. Для размещения под впереди стоящим креслом в салоне установлены следующие параметры: жесткий контейнер — до 44×30×26 см, а мягкая сумка — до 126 см по сумме трех измерений. При этом перевозка контейнера с животным в салоне возможна, если вес контейнера вместе с животным не превышает 8 килограммов.
 
БизнесОбществоАэрофлот
 
 
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