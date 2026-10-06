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Болгарская АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии

Болгарская АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии - 06.10.2026, ПРАЙМ

Болгарская АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии

Болгарская АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии из-за обмеления Дуная, сообщил оператор станции. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T19:01+0300

2026-10-06T19:01+0300

2026-10-06T19:06+0300

россия

аэс "козлодуй"

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Болгарская АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии из-за обмеления Дуная, сообщил оператор станции. В конце августа АЭС впервые за 50 лет начала снижать мощность в связи с падением уровня воды в Дунае. Через десять дней было объявлено о восстановлении выработки. "В связи с продолжающимся понижением уровня Дуная 6 октября 2026 года суммарная мощность двух энергоблоков АЭС "Козлодуй" будет превентивно снижена примерно на 90 мегаватт", - говорится в заявлении на сайте АЭС. Как отмечается, прогнозы указывают на продолжающееся понижение уровня Дуная, в связи с чем может потребоваться принятие дополнительных мер. По состоянию на 18.00 (совпадает с мск) пятый и шестой реакторы АЭС вырабатывали 916 и 910 мегаватт соответственно. Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году.

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россия, аэс "козлодуй"