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Болгарская АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Болгарская АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии
Болгарская АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии - 06.10.2026, ПРАЙМ
Болгарская АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии
Болгарская АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии из-за обмеления Дуная, сообщил оператор станции. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:01+0300
2026-10-06T19:06+0300
россия
аэс "козлодуй"
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Болгарская АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии из-за обмеления Дуная, сообщил оператор станции. В конце августа АЭС впервые за 50 лет начала снижать мощность в связи с падением уровня воды в Дунае. Через десять дней было объявлено о восстановлении выработки. "В связи с продолжающимся понижением уровня Дуная 6 октября 2026 года суммарная мощность двух энергоблоков АЭС "Козлодуй" будет превентивно снижена примерно на 90 мегаватт", - говорится в заявлении на сайте АЭС. Как отмечается, прогнозы указывают на продолжающееся понижение уровня Дуная, в связи с чем может потребоваться принятие дополнительных мер. По состоянию на 18.00 (совпадает с мск) пятый и шестой реакторы АЭС вырабатывали 916 и 910 мегаватт соответственно. Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году.
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россия, аэс "козлодуй"
РОССИЯ, АЭС "Козлодуй"
19:01 06.10.2026 (обновлено: 19:06 06.10.2026)
 
Болгарская АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии

АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии из-за обмеления Дуная

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Болгарская АЭС "Козлодуй" вновь вынуждена снизить выработку электроэнергии из-за обмеления Дуная, сообщил оператор станции.
В конце августа АЭС впервые за 50 лет начала снижать мощность в связи с падением уровня воды в Дунае. Через десять дней было объявлено о восстановлении выработки.
"В связи с продолжающимся понижением уровня Дуная 6 октября 2026 года суммарная мощность двух энергоблоков АЭС "Козлодуй" будет превентивно снижена примерно на 90 мегаватт", - говорится в заявлении на сайте АЭС.
Как отмечается, прогнозы указывают на продолжающееся понижение уровня Дуная, в связи с чем может потребоваться принятие дополнительных мер.
По состоянию на 18.00 (совпадает с мск) пятый и шестой реакторы АЭС вырабатывали 916 и 910 мегаватт соответственно.
Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году.
 
РОССИЯАЭС "Козлодуй"
 
 
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